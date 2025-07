Desde hoy, el 70 % de los empleados públicos de cada institución experimentará horarios diferentes en sus trabajos y varias intersecciones del Gran Santo Domingo tendrán restricciones para giros a la izquierda, como parte de las nuevas medidas para evitar tapones y mejorar la movilidad en horas pico.



Como parte del plan “RD se Mueve”, anunciado el pasado 17 de junio por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Gran Santo Domingo, tendrá dividido el 70 % de su personal en los horarios de 7:00 de la mañana 3:00 de la tarde y de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. El 30 % del personal restante de las instituciones públicas podrá mantener en su horario habitual, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde o según disponga la entidad.



Mientras que las entidades públicas que sobrepasen las 2,000 visitas al mes en servicios de atención al ciudadano, deberán establecer dos turnos. El primero desde las 7:00 de la mañana, finalizará a las 2:00 de la tarde y el segundo empezaría a las 2:00 de la tarde y se extendería hasta las 9:00 de la noche. Caen en esa categoría las direcciones generales de Pasaportes, Migración, Aduanas, Impuestos Internos, el Intrant, entre otras entidades gubernamentales.



Prohibiciones de no girar a izquierda



En el caso de las restricciones en giros a la izquierda comienzan en una primera etapa la avenida Lope de Vega con las calles Padre Fantino Falco, Max Henríquez Ureña y Gustavo Mejía Ricart.



Más adelante, en una segunda fase, se incluye entre las prohibiciones de no girar a la izquierda las intersecciones de la avenida Tiradentes con Salvador Sturla, Carlos Sánchez, Rafael Augusto Sánchez, Frank Félix Miranda y Roberto Pastoriza. La tercera fase, se extiende a la avenida Abraham Lincoln con Víctor Garrido Puello y Andrés Julio Aybar; Pedro Livio Cedeño con Máximo Gómez; y tramos de la Winston Churchill con José Armando Soler y Roberto Pastoriza.



Por último, la cuarta fase comprende cruces de alto flujo como Núñez de Cáceres con John F. Kennedy y 27 de Febrero; Lincoln con Kennedy y Roberto Pastoriza; Churchill con 27 de Febrero; y Anacaona hacia la avenida Italia. El Intrant informará de manera paulatina el inicio de cada una.



Entre las acciones concretas que contiene el plan de movilidad urbana, figura, de igual forma, una sincronización de los semáforos, así como la regulación de los estacionamientos en la ciudad con el programa “Parquéate Bien”, la reordenación de los perfiles viales y mejor señalización. Para ello, habrá un mayor régimen de consecuencias para todos aquellos que violen las disposiciones, con grúas que saldrán para mover de las vías a todos los que se estacionen en lugares incorrectos.



Para la fiscalización, 700 nuevos agentes de la Digesett con 600 cámaras corporales en una primera etapa.



Realidad del tránsito en el GSD



Actualmente, el 30 % del parque vehicular del país se mueve diariamente en el Distrito Nacional; más de un millón de los coches transitan en horas pico en la capital y en todo el Gran Santo Domingo se movilizan tres millones diarios. De acuerdo con las autoridades, el 42 % de estos desplazamientos diarios en el Gran Santo Domingo, es de vehículos particulares que todos coinciden en que en la mañana, de 7:00 a 8:00 de la mañana, van al trabajo o a estudiar y luego, en la tarde, de 4:00 a 7:00 de la noche, se encuentran en el regreso.

Metro también ajustará horarios para empleados

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) informó ayer a la ciudadanía que, a partir del próximo 31 de julio, el Metro y la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo (desde Gualey hasta Charles de Gaulle) ampliarán su horario de operaciones de lunes a viernes, comenzarán el servicio a las 5:30 de la mañana y finalizán a las 10:30 de la noche, y los sábados desde las 5:30 a.m. hasta las 10:00 p.m.

El Metro opera de 6:00 a.m. a 10:30 p.m. de lunes a viernes, y de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. los sábados y domingos.