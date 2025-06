La Federación Dominicana de Comerciantes Inc. (FDC), junto a la Cámara Dominicana de Empresarios Comerciales (CADECO) y la Asociación de Propietarios de Centros de Belleza del Distrito Nacional y Santo Domingo, denuncia públicamente las irregularidades cometidas en las propiedades comerciales del Centro de Belleza PAHIES BY M & Y en el Distrito Nacional.

A continuación transcripción compleja del comunicado por parte de la FDC:

El Comercio organizado de la República Dominicana aglutinado en la Federación Dominicana de Comerciantes Inc. Compuesta por 432 asociaciones de comerciantes de todas las ramas del comercio y con una membresía de 63,200 afiliados, y su asociada Asociación de Propietarios de Centro de Belleza del Distrito Nacional y Santo Domingo, llama la atención al Honorable Presidente Luis Abinader Corona, a las autoridades de la Alcaldía del Distrito Nacional y al país, del abuso a que han sido sometidas las propietarias del Centro de Belleza PAHIES BY M & Y, por la Policía Municipal, asignados a Espacios Públicos, vulnerando el derecho al libre comercio, aun cumpliendo con la Resolución 85-09, modificada por la Ordenanza 10/20 de fecha 10 noviembre del 2020, en la cual se especifica que se permite comercio a baja escala, Ordenanzas que cumple en demasía PAHIES BY M & Y, ya que la misma establece que cualquier inmueble que supere los 610 metros está capacitado para actividades comerciales de mayor densidad de utilidad, y este inmueble tiene 720 metros. Es preciso resaltar que este inmueble se utilizó por más de 11 años como colegio, y como pruebas están las facturas de pagos y arbitrios a la Alcaldía del Distrito Nacional donde se establece el uso comercial del inmueble, por lo cual, cumple con todos los requisitos exigidos por la ley y normativas urbanísticas municipales.

Los miembros de la Federación Dominicana de Comerciantes Inc. Tienen la obligación de cumplir con las leyes y normas del país, tanto nacionales como municipales, como comprobamos en el caso de PAHIES, además de que este centro de belleza es dirigido por emprendedoras de residencias humildes.

PAHIES una empresa MIPYMES MUJER. Contribuye con la creación de empleos de calidad a más de 50 familias dominicanas, y es nuestro deber apoyar estas iniciativas de empleos formales que contribuyen al desarrollo de nuestro país.

Las autoridades del país, nacionales, municipales, judiciales y policiales, tienen el deber de garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos del país, que cumplen con las leyes, normas y resoluciones que rigen nuestro país.