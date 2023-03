Email it

El rey de España, Felipe VI, dio su apoyo al programa iberoamericano de discapacidad, una apuesta por la inclusión de este sector de la población que en América Latina constituye cerca del 15%.



En el evento, organizado dentro de la XXVIII Cumbre Iberoamericana que se celebra en Santo Domingo, el monarca español estuvo acompañado por los presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, y el de Uruguay, Luis Lacalle Pou.



El Programa de Discapacidad cuenta con la participación activa de 12 países de la región – nueve de pleno derecho y tres invitados- y es la primera experiencia de este tipo en el espacio iberoamericano, además de ser pionera en la cooperación sur-sur intercontinental.



Durante el acto, celebrado en los salones de hotel Embajador de la capital dominicana, se dio a conocer la incorporación del Banco Mundial a la Comisión Consultiva del programa.



El vicepresidente para América Latina y el Caribe de la entidad, Carlos Jaramillo, explicó los detalles de esta colaboración destinada a mejorar la vida de los 85 millones de latinoamericanos que sufren alguna discapacidad.



Jaramillo alentó a trabajar en ese sentido para acabar con la desigualdad y las barreras “inaceptables” que enfrentan este grupo de personas: “para impulsar el crecimiento no debemos dejar a nadie atrás”.



En el acto intervinieron también el vicepresidente primero del Grupo Social español ONCE, Alberto Durán, parte integrante de este programa, quien subrayó los esfuerzos realizados para encontrar un espacio de trabajo iberoamericano para conseguir una “transición justa”, colaborando entre lo público y lo privado y el sector social. Y es importante encontrar ese espacio, dijo, porque en Latinoamérica “aunque está el Mercosur no hay un ámbito como la Unión Europea, de intercambio colaborativo formal”.