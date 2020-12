Gobierno anuncia repartos de cajas navideñas por un monto de RD$1,500 

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader anunció este lunes el inicio de la entrega de la Tarjeta Bono Navideño, que beneficiará a un millón de familias en todo el país, con un monto cada una de RD$1,500.

Dijo que se trata de una fórmula novedosa que procura ser más eficaz y justa en la distribución de recursos al tiempo de llegar al mayor número de dominicanos.

“Ahora, con la distribución de este Bono navideño, actuamos con generosidad y justicia para que todos podamos celebrar unas fiestas que nos permitan disfrutar y recuperar la alegría que durante demasiado tiempo nos ha robado la pandemia”, manifestó el gobernante.

Yenny Constanza, de la Comunidad de El Higüero, en Santo Domingo, Norte, fue la primera beneficiaria de la tarjeta, de las manos de Abinader.

Recordó que desde que era candidato presidencial observaba lo indigno y el atropello de los repartos de cajas navideñas.

Dijo que la nueva metodología terminará con la forma atropellante e inhumana en que repartían antes las cajas y fundas de Navidad.

El presidente destacó que el interés del gobierno es estar cerca de las familias más humildes del país para que disfruten de unas fiestas sin privaciones, y que lleven a sus casas lo que necesiten para disfrutar con los suyos.

Informó que los 1,500 pesos en bono, disponibles en cada tarjeta, podrán ser consumidos para cubrir las necesidades que los beneficiarios estimen más oportunas en estas fiestas.

Indicó que los consumos se pueden realizar en más de 7,000 establecimientos, entre almacenes, supermercados y colmados de todo el país.

El mandatario precisó que estas tarjetas sustituyen a las tradicionales cajas entregadas en gobiernos anteriores, que generaban caos e incomodidades en la población.

Acompañaron al presidente Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña, los presidentes del Senado, Eduardo Estrella; de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco y el arzobispo de Santo Domingo, Francisco Ozoria Acosta.

También, la primera dama Raquel Arbaje; el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereyra y el coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña Guaba.

Además, los ministros de Interior y Policía, Chi Vásquez; de administración Pública, Dario Castilla; de Trabajo,Luis Miguel Decanps Darío Castillo; los ministros sin cartera, José Leonel Cabrera; y Geanilda Vásquez, así como la directora del programa Progresando con Solidaridad, (PROSOLI), Gloria Reye y el ejecutivo de Mastercard, Marcelo Tangione.

Entregas y Beneficios

Las tarjetas están destinadas a personas que no reciban ningún beneficio del Estado, por lo que no podrán activar los empleados del gobierno, beneficiarios de los programas sociales, ni quienes estén en los programas temporales Quédate en Casa, FASE o Pa´ti.

Serán entregadas a través del programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI), del Gabinete de Política Social, y la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) en sus delegaciones de todo el territorio nacional, además del Plan Social, las gobernaciones , las cámaras legislativas, los ayuntamientos y la presidencia de la República.

Son tarjetas electrónicas con chip, que podrán usarse en cualquier establecimiento sólo para consumo, ya que no disponen efectivo.

Las tarjetas prepago no están relacionadas a una cuenta bancaria o a una cuenta de crédito, por lo que no se genera deuda y su utilización dura hasta que se agota el saldo. En este caso no son recargables.

El dispositivo no acepta transacciones por Internet ni por teléfono, es decir que, para poder consumir, el beneficiario debe estar presente con la tarjeta, que podrá usar en unos 7,000 establecimientos.

Podrá activarse llamando de forma gratuita al número (809) 920-2004, y el beneficiario deberá proveer su número de Cédula de Identidad y Electoral y el de la tarjeta.

Cada beneficiario podrá activar solo una tarjeta con su número de cédula de identidad, y a partir de ese momento, tendrá hasta el 28 de febrero de 2021 para consumir los 1,500 pesos.

Solidaridad y Esperanza

El presidente Abinader expresó que en las fiestas navideñas es la época cuando se pone más de manifiesto la solidaridad, capacidad de empatía, de resistencia y la manera de disfrutar la vida.

“Pronto dejaremos atrás este año 2020 tan complicado, pero no quiero por ello dejar de recordar a quienes viven una situación difícil por razones personales, económicas o sociales; o están lejos de sus hogares y seres queridos”, manifestó.

Exhortó a dejar atrás los pensamientos más pesimistas y afrontar el futuro con esperanza y valentía.

Señaló que si hay algo que define al pueblo dominicano es el valor de la solidaridad y trabajar juntos, pensando en el país y en su futuro, especialmente en la gente y la familia.

“El pueblo dominicano ha demostrado una altura sin precedentes. Ha actuado con responsabilidad y generosidad en todo momento y nunca le han flaqueado las fuerzas”, insistió Abinader.

Disfrutar con Cuidado

El presidente Abinader advirtió que en el disfrute de la Navidad, tiene que mantenerse la protección y las medidas sanitarias para prevenir el contagio del COVID-19.

En la alegría de estos días, puntualizó, no se puede olvidar los duros esfuerzos para que el virus del COVID-19 pronto se convierta en un mal recuerdo.

“Porque hoy, el mejor abrazo no es el físico. Es el estar juntos disfrutando los unos de los otros”, indicó, al tiempo de invitar a compartir y reír con amabilidad.

Gabinete de Política Social

El coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña Guaba, aseguró que este bono llegará realmente a quienes más necesitan.

“Se ha hecho una triangulación para que lo reciban los dominicanos de menos ingresos y que requieren de la mano amiga del Gobierno para tener en su mesa los artículos que tradicionalmente usan para su celebración navideña, que este año esperamos sea de manera segura y en casa”, puntualizó.

Mientras que el director general de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia y ministro sin cartera, José Leonel -Neney- Cabrera, resaltó que con la iniciativa, el gobierno de Abinader pone fin a 60 años de mala práctica y poco transparente reparto de fundas y cajas navideñas.

Reservas y Mastercard

“Gracias a nuestra experiencia, nuestra red nacional y nuestro liderato somos el mejor socio que el gobierno puede tener para la gestión de la distribución del Bono Navideño'', afirmó el administrador del Banco de Reservas.

Samuel Pereyra aseguró que ofrecen la máxima transparencia a lo largo de todo el proceso y están seguros de que el mismo será un gran éxito.

“Estamos orgullosos de ayudar a la población dominicana a través del Gobierno y la distribución del Bono Navideño”, manifestó Marcelo Tangione, representante de Mastercard en la República Dominicana.

Significó que el bono “contribuye a la inclusión financiera en la era de la digitalización y que Mastercard facilita el acceso al sistema financiero con seguridad y comodidad”.