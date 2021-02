Gobierno dice fortalece modelo educativo a distancia

Capacita más de 100,000 docentes de todos los niveles, en el uso de tecnologías

Santo Domingo.- Junto al esfuerzo e inversión en salud, El presidente Luis Abinader definió la educación como otras de las grandes prioridades de su gestión.

Manifestó que este año el reto del sistema educativo ha sido mayúsculo por el compromiso de mejorar la educación se ha encontrado de frente con los efectos de la pandemia del coronavirus, que ha imposibilitado la vuelta a las aulas de forma segura.

Abinader indicó que es por esta razón que decidió continuar desarrollando y fortaleciendo la nueva modalidad de educación a distancia, para cuya implementación hemos dispuesto los recursos económicos y humanos necesarios a fin de que todos los estudiantes puedan ejercer su derecho a una educación de calidad sin importar las circunstancias.

Para tales fines, anunció que han capacitado más de 100,000 docentes de todos los niveles, en el uso de tecnologías aplicadas a la educación a distancia.

“En nuestros primeros cuatro meses de gestión, distribuimos además 64,055 dispositivos a maestros y maestras, para completar el cien por ciento de la matrícula del personal docente y 118,992 equipos para estudiantes, alcanzando en ese corto tiempo un total de 183,147 dispositivos tecnológicos.

Resaltó que esas entregas de dispositivos y capacitaciones docentes eran indispensables para emprender la moderna modalidad de educación a distancia y la estrategia “Aprendemos en Casa”, que se lleva a cabo bajo una formidable combinación de medios de radio, impresos, internet y televisión.

Anunció que en los próximos días el Gobierno recibirá más dispositivos tecnológicos, que permitirán acabar con “la inaceptable brecha digital” que separa a unos estudiantes de otros por su situación económica.

Asimismo, aseguró que el modelo educativo que heredó de gobiernos anteriores no funciona como debería y lo calificó como un modelo del pasado que no llega a todos los alumnos en igualdad de condiciones, que no genera calidad y que no prepara a los estudiantes para el trabajo.

“Por ello, hemos convertido en bandera de nuestro gobierno la inclusión efectiva de todas las dominicanas y dominicanos a los procesos educacionales, mejorarlos, y no dejar a nadie fuera ni atrás”, apuntó en su primer discurso de rendición de cuentas.

El jefe de Estado garantizó mandato, ningún niño o niña, ningún joven, ningún adolescente tendrá menos opciones de futuro a causa del nivel económico de sus padres.

“Este gobierno garantiza y garantizará siempre la igualdad de oportunidades, con pandemia o sin pandemia”, subrayó.

Retorno Gradual a las aulas

E mandatario reiteró que la próxima semana el Ministerio de Educación anunciará el cronograma para el retorno gradual, voluntario y bajo consentimiento familiar a la presencialidad en las escuelas.

Dijo que todo el personal docente fue incluido en una de las primeras fases en el protocolo de vacunación, bajo el entendido de que el retorno seguro a las aulas requiere de proteger la salud y la vida de nuestros maestros y maestras.

“Pero nuestro compromiso es con todos los niveles de la educación. En ese sentido, hemos entregado 234.5 millones de pesos adicionales a su presupuesto a la Universidad Autónoma de Santo Domingo para hacer frente a los requerimientos para la formación a través de medios virtuales”, recordó.

Además, para apoyar a los universitarios, de universidades privadas, que han perdido sus trabajos, el Gobierno puedo en marcha el Bono Estudio Contigo con el que busca evitar su abandono definitivo de las aulas, garantizándoles que puedan concluir con éxito sus respectivas carreras universitarias.

Sin embargo, Abinader entiende que el esfuerzo e inversión que el Estado ha hecho en protección social, salud y educación, no sería sostenible si no consiguen un relanzamiento económico y sientan las bases de una economía sana y competitiva.