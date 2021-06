Gobierno dominicano no asistirá a reunión con Haití hasta que no se detenga construcción de canal en río Masacre

Santo Domingo.- El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, informó este lunes, que el gobierno dominicano no asistirá a las reuniones de la Comisión Mixta Bilateral hasta que esa nación no haga pública que pararon la construcción del canal de riego en el río Masacre.

''El Ministerio de Relaciones Exteriores y especificamente la Comisión Mixta Bilateral dominicana no asistirá a las reuniones de la comisión técnica que se acordó la semana pasada que se llevarian a cabo, pero no asistiremos hasta que el gobierno de Haití no declare publicamente que ha parado la construcción del canal'', expresó el canciller dominicano.

Los cancilleres de República Dominicana y Haití, Roberto Álvarez, y Claude Joseph, respectivamente, tenían pautado reunirse en esta semana para abordar la situación que se ha generado con la construcción del canal de riego en el río Masacre que realizan las autoridades de esa nación.

Álvarez explicó que en el mes de abril del presente año, envió una comunicación al gobierno haitiano donde le externaba que parara la construcción del canal, además, pidiéndole que se convoque a la Comisión Mixta Bilateral.

Agregó que, después de reiteradas solicitudes a gobierno de Haití, se reunieron la semana pasada, donde él mismo le solicitó a las autoridades de Haití parar la construcción de dicho canal.

Sostuvo que en el día de hoy llamó a canciller de la vecina nación, Claude Joseph, pidiéndole nueva vez que parara la construcción si todavia estaban trabajando en ella.

''En base a todo este historial, el Ministerio de Relaciones Exteriores y especificamente la Comisión Mixta Bilateral dominicana no asistirá a las reuniones de la comisión técnica que se acordó la semana pasada'', reiteró el funcionario.