Establecimientos brindan tranquilidad a cada familia que deba salir de viaje y no tiene con quién dejar sus animalitos

Una mascota es un miembro muy especial en las vidas de cada familia, razón por la que muchas clínicas veterinarias han optado por crear hoteles y resorts para gatos y perros, los cuáles son los animales domésticos más comunes.



El objetivo de esta novedosa empresa es brindar tranquilidad a cada familia que deba salir de viaje y no tengan con quien dejar sus mascotas.



Gracias al amor que por siglos los seres humanos han demostrado hacia los felinos y los perrunos, hoy en día cada persona puede optar por dejar a sus mascotas en lugares seguros, acogedores y llenos de atenciones, como estos.



Muchas de las principales clínicas veterinarias del país han adecuado sus espacios para brindar una grata estadía a las mascotas.



La mayor cantidad de estos lugares está concentrada en el Gran Santo Domingo.



Por esta razón si eres amantes de los gatos y perros elCaribe te trae algunos de los principales hoteles y resorts donde podrás consentir a tus mascotas y el costo que podría implicar este lujo para ese miembro tan especial de la familia.



Entre ellos figura “Animed”, que es una clínica veterinaria que por más de 20 años ha estado al servicio de las mascotas. En este lugar se encuentra uno de los pocos resorts para gatos de Santo Domingo.



Resorts para Gatos



Durante un recorrido por el resort para gatos las doctoras Ania Peña junto a Vilma Gómez, propietaria de “Animed” hablamos sobre la estadía de las mascotas felinas.



La veterinaria Peña expuso sobre el cuidado que se tiene con los gatos al describir el entorno donde están, la comida que consumen y el estado de salud de los huéspedes.



El hotel de gatos está compuesto por ocho cabinas, las cuales están adaptadas con algunas de las cosas que los felinos necesitan para disfrutar su estadía.



Entre estos objetos se visualizan postes rodeados de soga para que puedan clavar sus uñas, una parte alta donde dormir, los tazones donde pueden comer y beber, entre otras cosas.



Requisitos para el hospedaje de gatos



De igual modo, la doctora Peña manifestó los requisitos que cada felino debe cumplir para ser aceptado en el hotel.



Tales como tener completado su ciclo de vacunación, el cual va desde sus primeros 45 días. “Después de este tiempo en el que se deben aplicar cuatro vacunas, con un lapso de 21 días entre ellas, incluyendo la última que es la de la rabia, podemos de aceptarlo”, afirmó la joven veterinaria.



Añadió que durante su primera consulta se le realiza un hemograma, un examen de orina y coprológico, entre otras pruebas, para descartar cualquier eventualidad.



Otras de las medidas que toman en cuenta durante la estadía de las mascotas es la esterilización y castración para que puedan salir de sus jaulas a compartir con otros huéspedes, estas deben ser autorizadas por sus dueños, dijo.



La profesional de la clínica Animad resaltó que si al gato le hace falta alguna vacuna o medicamento para cumplir los requisitos exigidos para poder quedarse en el hotel ellos se las proporcionan, si el dueño lo desea.



Por su lado, la propietaria Vilma Gómez habló sobre los costos por noche en el hotel y Resort para gatos, explicando que el monto a pagar de RD$700 y esto incluye el alimento, además explicó que si el animal consume algún medicamento de manera fija ellos se lo aplican, siempre y cuando el dueño lo proporcione y no es cobrado como un extra.



De igual manera, Gómez detalló los servicio ofrecidos a los caninos, los cuales en este lugar pueden disfrutar de baños que oscilan entre RD$500 y RD$900 para aquellos perrunos que no se hospedan en este hotel.



Comidas:



Algo muy esencial que se debe de tomar en cuenta para mantener saludable a ese miembro tan especial de la familia es la alimentación, razón por la que los hoteles brindan comidas Premium para las mascotas.



Tales como, Royal Canin, Purina Pro Plan Sport, Teste of The Wild Premium, además que toman en cuenta la raza del animal, porque también ofrecen comidas como Satiety Support dry, vrinary, entre otras comidas.



El costo de la mayoría de estos alimentos, los cuales también son ofertados a la venta oscila entre los RD$1,500 y RD$2,000.



Además de Animed que está ubicado Av. Gustavo Mejía Ricart, también podrás encontrar en Santo Domingo en las PetShop Arca, en las cuales podrás encontrar alimentos, premios, ropa, juguetes, artículos de higiene para la mascota, servicios estéticos y guardería, hotel canino, adiestramiento canino, entre muchos más.



Esta cadena de tiendas para mascotas tiene un hotel canino que está ubicado en la avenida Los Próceres en el supermercado Bravo, donde Sergio Morillo empleado del lugar conversó sobre los precios.



Hotel Canino



En el Hotel Canino Arca la estadía dependerá del peso del perro, debido a que los menores de 35 libras pagarían un costo por noche de RD$640.



En cambio, cuando los caninos mayores de 35 libras quieran pasar una noche en este hotel, su dueño pagaría de según el tamaño, un ejemplo de esto es que los dueños de perros pequeños pagarían por noche RD$750, los de tamaño mediano RD$850 y los de mayor tamaño, como pastor Alemán, deberán pagar RD$990.



Esto incluye el baño y el Teste of The Wild Premium que es la comida que les brindan, afirmó Morillo.

Durante la estadía en el hotel los perros no se pasaran todo el tiempo enjaulados, sino que cuentan con un espacio de recreación donde pueden compartir con otros caninos.



El tiempo a durar en esta área de recreación es alternado. Junto a esto también se realiza una serie de entrenamientos para el animal.

Doctora Vilma Gómez, propietaria de Animed. Hotel de perros del Hospital Veterinario de Arroyo Hondo.

Requisitos para ir a los hoteles para perros



Respecto a los requisitos que se exigen en los hoteles para perros, son muy similares a los de los gatos, debido a que piden que el canino tenga todas sus vacunas al día.



Tales como la rabia, quíntuples y la Bordetella, además que de forma obligatoria deben realizarle un coprológico, un hemograma y evaluación física, la cual tiene un costo de RD$3665, solo los análisis, aclaró la recepcionista de la veterinaria Arca de Noé.



No obstante, en el hotel de perros del Arca no reciben a perros que tienen que medicarse durante la noche, porque no tienen un personal que los vigile durante este tiempo.



Las edades en las que reciben a los perros van desde los cuatro meses en adelante hasta los 10 años.

La capacidad de canes que alberga este hotel perruno, que vale la pena resaltar que es uno de los más grandes de la ciudad oscila entre 65 a 75 perros.



Otro de los hoteles para mascotas más grandes de la ciudad es el Hospital Veterinario de Arroyo Hondo, el cual brinda hospedaje tanto a perros como a los gatos.



En este lugar no solo ofrecen el cuidado de las mascotas durante la estadía, sino que también procuran mantener orientada a cada dueño de mascotas, sobre cómo debe de cuidar la salud de ese ser tan especial.



Ejemplo de esto es lo dicho por la doctora Leticia Mallé, quien habló sobre la alimentación mixta de las mascotas, dice que es la combinación de alimentos secos y alimentos húmedos en la dieta diaria de perros y gatos.



Añadió que este tipo de alimentación ayuda a estimular el paladar de los animales más exigentes.



Además resaltó el aporte de agua de los alimentos húmedos, al decir que son muy beneficiosos para la salud de las vías urinarias de las mascotas, porque aumenta la dilución de la orina y disminuye el riesgo de la aparición de cristales y piedras en el tracto urinario.



Por otro lado, “Las partículas de alimento seco tienen un efecto mecánico sobre los dientes que ayuda a eliminar los restos de comida ayudando a la limpieza de los dientes”, afirmó.



Spa para mascotas



Otra de las maneras en las que puedes consentir tus mascotas es llevándola a un Spa, ahí ellas podrán disfrutar de cortés de pelo, arreglo de uñas, cepillos dentales, limpieza de oídos para evitar los ácaros, vaciado perinatal, colonias y adornos.



Los precios a pagar por consentir a tus mascotas en un Spa oscilan entre los RD$490, RD$690 y los RD$1,400, dependerá de donde la lleves.

Gatos y Perros son las mascotas más comunes en República Dominicana, y consentirlos tiene diversos costos. Hotel de Perros Pet Mansión. Spa para perros de las clínicas del PetShop Arca Noe. María Ramos

Cementerio para mascotas

El amor entre los seres humanos y animales es tan grande que muchos no escatiman el gasto monetario para darle la mejor calidad de vida a sus mascotas.



Incluso hasta el último momento de sus vidas, por tal razón el Cementerio Parque del Prado ofrece sus servicios para mascotas.



Entre los servicios que ofrece el cementerio están el entierro, el cual incluye la recogida de la mascota desde el hospital veterinario, la lápida, el certificado de defunción y un año de mantenimiento, por un costo de RD$22,000.



En cuanto al servicio de cremación tiene un costo de RD$16,000 en adelante, debido a que este costo varía dependiendo de la libra de la mascota.