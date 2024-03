Santo Domingo:- El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo Radhamés Jiménez Peña, afirmó que las elecciones de febrero pasado son muy diferentes a las que se celebrarán el próximo mes de mayo, por lo que indudablemente Luis Abinader perderá en segunda vuelta.

Al ser cuestionado sobre los resultados electorales de las pasadas elecciones de febrero indicó que en mayo aquí habrá segunda vuelta, y será cuando Abinader y el PRM , salgan derrotados.

“ Aquí va a haber segunda vuelta, no es lo mismo ni es igual el proceso de febrero que el proceso de mayo, son escenarios totalmente diferente; para que el PRM pueda ganar en primera vuelta tiene que ganar por encima del 2.8 millones de votos, y ni en su mejor momento, no es verdad , no hay forma alguna de sacarlo”, refirió Jiménez Peña.

En ese mismo orden de ideas agregó que,“ en el país hay tres fuerzas políticas que tienen incidencias fundamentales , ósea no hay forma alguna de que el actual presidente de la República pueda irse en primera vuelta, va a ver segunda vuelta y la segunda vuelta van a perder las elecciones”, puntualizó.

Ahora es con Leonel

El exprocurador general de la República dijo que este escenario será totalmente diferente porque será con Leonel , un estadista probado, experto en manejo de crisis y con las mejores relaciones internacionales que se necesitan para enrumbar el país por el sendero de la prosperidad y la estabilidad.

Precisó que en el país no se cuenta con precedentes de tanto derroche y uso de los recursos públicos por parte de un partido político en unas elecciones , pero en mayo no será así, porque la Fuerza del Pueblo estará vigilante de todo el proceso, en cada recinto electoral y en cada colegio.

“ Nunca se había abusado tanto de los recursos del uso público , solo por satisfacer y sobre todo con fines politiqueros de mantenerse a toda costa en el poder “, aseguró el actual vicepresidente de la Fuerza del Pueblo.