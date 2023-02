El Ministerio de Salud Pública (MSP) sigue haciendo intervenciones contra el cólera en diversos puntos del país. Una de las razones es porque la enfermedad todavía no está controlada en el territorio.



Así lo informó ayer el titular de la cartera, Daniel Rivera, que llamó a la población a mantener las medidas preventivas.



“No vamos a decir que está controlada, es imposible, porque depende principalmente de que la gente se lave las manos antes y después de ir al baño. Después de cada una de las comidas y cocer bien los alimentos”, expresó el funcionario. Lo dijo al depositar junto a otras autoridades de la entidad una ofrenda floral en el Altar de la Patria por las celebraciones del presente mes.



El galeno señaló que una parte de los contagios corresponde a personas que consumen alimentos mal cocinados o en lugares inadecuados. No obstante, destacó que los casos son leves, y esto contribuye a que la hospitalización sea baja.



Reiteró que los operativos de prevención e intervención los hacen en compañía de instituciones como la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd). Con ella siguen vigilando la coloración de las aguas para que lleguen en buen estado a la ciudadanía.





Barrios del Distrito no bajan la guardia contra el cólera



Debido a la cercanía que tienen con La Zurza que días atrás encabezaba los contagios de cólera, en sectores cercanos a la barriada como Villas Agrícolas y el Ensanche Luperón se están detectando casos de la patología, por lo que residentes en dichos lugares están redoblando las medidas de higiene para no contraerla.



“Yo no estoy comiendo cosas en las calles para cuidarme”, expresó la señora Yoneidi Cuevas, que pese a afirmar que no está atemorizada por la prevalencia de la condición, dijo que es importante tener una buena alimentación para no resultar positivos al padecimiento.



La residente en el Ensanche Luperón, destacó que la enfermedad siempre ha existido, y no hay que tener temor sino acatar las recomendaciones para evitar el contagio.



El joven Juan Alberto es otro de los lugareños del sector, y no solo aplica las medidas de cuidado en su casa, sino que también lo hace en su área de trabajo.



“Yo trabajo con mucha gente y por eso lo que más tengo es higiene”, resaltó.



Asimismo, Inés María Santana, declaró que la limpieza no falta en su hogar, incluso desde antes de que surgiera el actual brote de cólera que tiene el país desde hace cuatro meses.



“Uno tiene que cuidarse, no el Gobierno, por eso es que las cosas no van bien porque siempre alguien hace lo contrario”, expresó la dama de 84 años.

Los especialistas instan a tener cuidado con la comida de las calles. Johnny Rotestán

Comunidad tiene factores contaminantes

Villas Agrícolas tiene dos semanas reportando casos de cólera. Para comunitarios una de las razones es el cúmulo de basura que se produce en la zona. Sobre todo en la parte donde está ubicado el mercado donde diariamente cientos de personas compran alimentos. Para José Martínez (alias patín), la Estación de Transferencia de la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), donde se depositan parte de los desechos que se recogen en sectores de la capital, también es responsable de la presencia de la afección en el lugar.