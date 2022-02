La población aún conserva cuidado contra el covid-19

A casi dos años del reporte del primer caso de covid-19 en la República Dominicana, la población comienza a vivir sin miedo y a retomar la cotidianidad ante el descenso de los indicadores de la enfermedad.

Sin embargo, en la reactivación de los encuentros y eventos sociales no pasa desapercibido la utilidad de las mascarillas para evitar el contagio de la afección viral, pese a que el presidente Luis Abinader anunció el pasado miércoles la eliminación de las medidas restrictivas.

Igualmente, el señor Bautista Morillo, aunque salió de casa a compartir con allegados en el Mirador Sur, calificó el levantamiento de las restricciones como apresurado porque el covid-19 todavía está causando infecciones en la ciudadanía.

No obstante, para personas como Miguel Compres quien ya tiene tres pinchazos de la vacuna, la situación pandémica en el territorio está controlada, por lo que considera innecesarias las reglas anticoronavirus.

“Yo nunca me he enfermado en tiempos del covid, y me siento seguro de ir a bancos y supermercados”, resaltó mientras disfrutaba desprotegido del ambiente del domingo en el parque Colón de la Zona Colonial.