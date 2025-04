El país cuenta con apenas 177 profesionales para atender emergencias y procesos judiciales

La escasez de médicos forenses en República Dominicana ha quedado crudamente expuesta tras la tragedia en la discoteca Jet Set, donde el colapso del techo causó la muerte de al menos 225 personas.



La magnitud del desastre y la necesidad urgente de realizar levantamientos y autopsias pusieron a prueba, como nunca antes, la capacidad del sistema forense dominicano. En palabras del médico forense Jairo Medrano: “No sabíamos que el siniestro iba a ser tan grande, y eso obligó a unificar todos los recursos disponibles”. Durante los días posteriores al colapso que ocurrió durante la madrugada del pasado martes, los forenses, legistas y patólogos trabajaron sin descanso en condiciones límite.



La labor titánica del equipo, que se prolongó hasta el sábado, la misma recibió el reconocimiento de las autoridades, incluyendo una llamada del presidente de la Republica Luis Abinader, quien agradeció a los profesionales por su entrega.



Sin embargo, más allá del aplauso, quedó en evidencia un problema estructural que es la insuficiencia de médicos forenses para enfrentar catástrofes de gran escala.



Actualmente, según lo visto en la nómina de personal fijo de la Procuraduría General de la República consultadas por este medio, existen tan solo 177 médicos forenses a nivel nacional, incluyendo legistas forenses, ginecólogos forenses y coordinadores forenses.



En el Gran Santo Domingo, la cifra asciende a 79 profesionales, muchos de los cuales están distribuidos entre unidades de violencia de género, fiscalías, hospitales y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).



La distribución de estos especialistas es desigual y muchas veces insuficiente para cubrir la demanda. Un ejemplo de esto se ve en el Hospital Marcelino Vélez, uno de los centros de mayor actividad forense, laboran solo 11 médicos legistas forenses.



También se evidencio que, en el Distrito Nacional, la Fiscalía cuenta con 4 médicos legistas más un legista forense, lo que representa apenas cinco profesionales para una jurisdicción densamente poblada.

En la Subdirección General de Medicina Forense (Inacif), que centraliza gran parte de los procedimientos técnicos, hay solo 15 médicos entre forenses y legistas.



A esto se suma la exigencia de atención en casos de violencia de género, que cuentan con unidades específicas como la de Santo Domingo Este y la de la avenida Rómulo Betancourt, donde trabajan entre uno y dos médicos legistas forenses por sede.



Tras culminar la intensa jornada en Patología Forense, se vivió un momento íntimo y conmovedor entre el equipo médico. Según relató el doctor Jairo Medrano, en el encuentro participaron también la Procuradora General de la Republica Yeni Berenice Reynoso, el ministro de Salud Pública Víctor Atallah y Eilyn Beltrán, asistente especial del presidente.



Fue una oportunidad para expresar el desgaste físico y emocional que enfrentaron durante los días de crisis.



“Muchos colegas lloraron, se abrazaron. Fue una catarsis colectiva”, señaló Medrano. Y no es para menos. El proceso de identificar cuerpos, muchos de ellos en mal estado por el colapso, representó una de las pruebas más duras a las que se han enfrentado estos profesionales.



Colapso en Jet Set



La discoteca Jet Set, uno de los locales más emblemáticos de la vida nocturna en el Distrito Nacional, colapsó en la madrugada del martes mientras se celebraba su concurrida fiesta de los lunes. El desplome del techo dejó atrapadas a cientos de personas.



Según el informe último informe oficial del ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, la cifra de víctimas fatales asciende a 225, aunque no se descarta que aumente, dada la gravedad de algunos de los heridos.



Además de los fallecidos, más de 150 personas resultaron heridas, de las cuales 15 permanecen hospitalizadas, cinco de ellas en estado crítico. Se estima que al menos 189 personas fueron rescatadas con vida.



La magnitud del siniestro demandó una respuesta forense sin precedentes. La identificación de los cuerpos, muchas veces en estado de descomposición o con múltiples lesiones, fue posible gracias al esfuerzo coordinado del personal médico.



Opinión técnica del médico forense Jairo Medrano



El doctor Jairo Medrano, uno de los médicos forenses reconocidos en el país, participó activamente en el levantamiento e identificación de los cuerpos. En declaraciones ofrecidas después de la emergencia, habló de la experiencia de los profesionales en la titánica labor forense.



“Antes de esta tragedia ya se notaba la deficiencia. Somos muy pocos para cubrir todo Santo Domingo.”, expresó.



Medrano también subrayó que el personal que trabajó en Jet Set está calificado tanto para los levantamientos como para la realización de autopsias, debido a que las especialidades se cruzan en la práctica diaria, sobre todo cuando hay peritajes judiciales de por medio.



El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que depende de la Procuraduría General, ha sido históricamente uno de los organismos más presionados ante esta catástrofe y la premura de las familias en querer obtener los cuerpos de sus fallecidos.



En situaciones normales, los médicos legistas deben atender casos de homicidios, accidentes de tránsito, violencia de género, muertes súbitas y más.



Un análisis detallado de la nómina oficial de la Procuraduría revela que para el Gran Santo Domingo existen solo 79 médicos legistas. Entre ellos se dividen en el Distrito Nacional con 36 médicos, incluyendo legistas forenses, ginecólogos forenses y coordinadores y los demás repartidos entre Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste.



Existen 11 médicos legistas forenses que están en el Hospital Marcelino Vélez, también en diferentes fiscalías de sectores clave como Los Guandules, María Auxiliadora, Villa Juana y Cristo Rey se evidencia entre 1 y 2 médicos por demarcación.



En las unidades de violencia de género se dan a conocer 2 médicos legistas en Santo Domingo Este, 2 en la Rómulo Betancourt, y 2 en Santo Domingo Oeste.



Ya cuando hablamos directamente de la Subdirección General de Medicina Forense de Inacif, en la nómina hay 15 médicos.



Otras Zonas específicas en los cuales hay pocos médicos forenses es en la Casa del Conductor (DN) que cuenta con 2 médicos legistas, también en el Cementerio Cristo Redentor que tan solo hay 2 patólogos.

Tragedia que deja dolor

La tragedia de Jet Set dejó una estela de dolor entre cientos de familias. Muchos dominicanos, al día de hoy, expresan haberse sentido afectados, aunque no hayan tenido parientes cercanos involucrados en la catástrofe. Sin embargo, este evento no solo dio a conocer una tragedia humana, sino que también encendió las alarmas sobre el colapso silencioso de los servicios forenses.



La sobrecarga laboral, la falta de profesionales y la precariedad operativa que enfrentan los médicos forenses representan una amenaza no solo para la salud pública, sino también para el sistema de justicia.

El presidente Abinader, en su llamada de agradecimiento, reconoció la labor de los forenses. Prometió hacer público su reconocimiento ante la entrega demostrada durante esta tragedia, y se comprometió a mejorar las condiciones de trabajo de los médicos forenses en el país.