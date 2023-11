COE declara en alerta amarilla ocho provincias y seis en verde por posibles inundaciones y crecida de ríos y cañadas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró en alerta 14 provincias, debido a la ocurrencia de lluvias pronosticadas desde hoy viernes, asociadas a una amplia área de baja presión, que se desplaza hacia el noreste, sobre aguas del mar Caribe, con un 60% de probabilidad de convertirse en una depresión tropical o tormenta.



Los fuertes aguaceros tendrán incidencia en gran parte del territorio nacional durante el fin de semana, (viernes, sábado y domingo), informó la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet).



Conforme al último boletín meteorológico de ayer, los acumulados de lluvias más significativos estarían afectando especialmente las regiones suroeste, este, zona fronteriza y áreas colindantes a la Cordillera Central.



Dados los pronósticos, el organismo de socorro emitió alerta amarrilla para las provincias Pedernales, Barahona, Elías Piña, Independencia, San Juan, Azua, Dajabón y Bahoruco. Bajo alerta verde se encuentran Santo Domingo, Distrito Nacional, Peravia, San Cristóbal, Monseñor Nouel y San José de Ocoa.



De forma concreta, se declara nivel de alerta amarilla para ocho provincias y verde para seis, y por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.



En rueda de prensa, la directora de Onamet, Gloria Ceballos, precisó que se mantiene el monitoreo constante del sistema “independientemente de que se convierta en una depresión tropical o en una tormenta tropical, lo más importante serán los acumulados de lluvias”.



“Se espera que estas lluvias sean más significativas el sábado y aun el domingo tendremos la inestabilidad de la amplia área de baja presión transitando de sur a norte, que se espera que sea entre la parte de Haití y el extremo este de Cuba. Pero el amplio campo nuboso podría estar prácticamente arropando también el territorio nacional”, sostuvo.



La directora de Onamet pronosticó que si el evento meteorológico se desplaza más hacia el este, pasando sobre el territorio nacional, aportaría acumulados de lluvias que superan los 300 milímetros. En cambio, en la medida que se desplace más al oeste, los acumulados serán menores.



“Todo lo que se trata con respecto a trayectoria son probabilidades, por eso es que hace varios días estamos insistiendo en que los acumulados de lluvias pueden estar entre 120 y 170 milímetros y que en puntos aislados pueden ser superiores”, dijo.



La funcionaria puntualizó en que estos acumulados aluden a la sumatoria total de las lluvias registradas el viernes, sábado y domingo.



“Me preguntan si se compara con lo del 4 de noviembre. Lo del cuatro de noviembre fue otro evento súbito que tuvo que ver con el corto periodo en que se registraron las lluvias. En menos de cuatro horas tuvimos casi 300 milímetros de lluvias. En este caso, el acumulado es de varios días consecutivos lloviendo que se suman al final”, señaló.



No se puede subestimar



La ingeniera Gloria Ceballos destacó que con el impacto del cambio climático no se puede subestimar ningún fenómeno meteorológico. “En este caso, está en aguas del mar Caribe, donde las temperaturas están dos grados por encima de cómo deberían estar para esta época del año. El calor es el ingrediente que necesitan esos sistemas para fortalecerse, entonces no lo minimizamos”, resaltó.



ADN intensifica labores preventivas



Ante situaciones de emergencia en el Distrito Nacional, la alcaldesa Carolina Mejía dispuso el despliegue de brigadas y camiones de succión como medida preventiva ante probabilidad de altas precipitaciones. La alcaldía informó que personal del ayuntamiento, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos y las direcciones de Mantenimiento, Obras Comunitarias, Aseo Urbano y Gestión Ambiental, trabaja en la poda de árboles y limpieza de imbornales y alcantarillas para evitar obstrucciones que puedan derivar en inundaciones urbanas y garantizar la seguridad y bienestar de los ciudadanos.



Entre los puntos prioritarios de intervención se encuentran 27 de Febrero, Los Guandules, San Carlos, Kennedy con Defilló, Ortega y Gasset, Ciudad Moderna, Club Los Prados, Paraíso y Charles Sumner. En estas zonas, se llevará a cabo cuneteo y limpieza de imbornales.

ADN dispuso el despliegue de brigadas y camiones.

Exhorta a no sacar basura en tiempos de lluvia



La alcaldía hace un llamado a la ciudadanía para que en tiempos de lluvia evite sacar basura a las calles y aceras, para prevenir que los desechos sean arrastrados por las lluvias y queden atrapados en los sistemas de filtrantes.



“Estos trabajos preventivos se realizan de manera constante durante todo el año según un calendario establecido. Sin embargo, ante la amenaza de fenómenos atmosféricos, se ha incrementado la intensidad de las labores para garantizar la seguridad y bienestar de la población”, destacó el cabildo.



Defensa Civil activa provinciales



De su lado, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas, sostuvo ayer una reunión con los 32 directores provinciales de la institución, con la finalidad de trazar las medidas de prevención necesarias ante el posible paso de un disturbio tropical.



“Actuemos anticipadamente para salvaguardar vidas y propiedades, puesto que los pronósticos de los organismos técnico-científicos indican que el fenómeno meteorológico traerá muchas lluvias desde este viernes y hasta el próximo domingo”, dijo Salas durante el encuentro.

COE recomienda no hacer uso de balnearios

Ante la ocurrencia de aguaceros, el COE recomienda a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan cerca de ríos, arroyos y cañadas estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas. Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta. Asimismo, el COE exhorta a seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil. Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el COE a través del Tel: 809-472- 0909 , 9.1.1, *462 de la OPTIC.