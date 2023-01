Email it

Santo Domingo.- En línea con su objetivo de seguir ofreciendo mejores productos a sus actuales y potenciales consumidores, Philip Morris introduce en el mercado dominicano el IQOS Originals One, la más reciente innovación de la marca a nivel global como una mejor alternativa que el cigarrillo tradicional.

Se trata de dispositivo electrónico que calienta tabaco, más compacto, más fácil de usar y todo en uno, que ofrece el verdadero sabor del tabaco en hasta 20 usos. IQOS Originals One mantiene los atributos tangibles de IQOS: no tiene humo, ni deja cenizas ni mal olor en el usuario y con una reducción en promedio de 95% de las sustancias tóxicas emitidas por el cigarrillo convencional. Esto último se debe a que funciona con un sistema científicamente sustentado como mejor alternativa al cigarrillo, ya que calienta el tabaco en lugar de quemarlo, eliminando así el humo, principal causa de los daños provocados por el tabaquismo.

“Innovamos continuamente nuestros productos en un esfuerzo por satisfacer constantemente las necesidades de nuestros consumidores, y para que todos los fumadores adultos decidan hacer el cambio a estas alternativas sin humo y de riesgo reducido”, explica Ali Raza, director general de Philip Morris para República Dominicana y varias islas del Caribe.

Sin humo, sin cenizas y sin olor.

IQOS entrega una experiencia muy similar al ritual de fumar. La aspiración es parecida a la realizada cuando se fuma, incluyendo el sabor real del tabaco (contiene tabaco real). Lo que cambia completamente la experiencia es que IQOS, no produce humo, sino un aerosol que impide que el olor a tabaco se quede presente en la ropa, manos o pelo del usuario.

“La llegada de IQOS ORIGINALS One a nuestro país es el resultado de escuchar a los más de 23 mil consumidores en cuatro años en el mercado dominicano, y responder a sus sugerencias de mejora y evolución”, agrega Raza.

¿Qué dice la ciencia?: Estudios (pmiscience.com) han demostrado que lo más dañino al fumar no es la nicotina, sino la combustión de estos componentes del cigarrillo a temperaturas elevadas. Al no quemar el tabaco, IQOS elimina el humo reduciendo, en promedio, de 90 a 95%, la exposición a sustancias tóxicas. IQOS no es un producto libre de riesgo, ya que contiene nicotina, que es altamente adictiva.

IQOS ya está presente en 70 países con alrededor de 20 millones de fumadores que han elegido esta mejor alternativa que continuar fumando cigarrillos tradicionales.