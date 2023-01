A medida de que aumentan los contagios de cólera se incrementa el riesgo de expansión de la enfermedad en el territorio. Así lo piensan grupos comunitarios que exhortan a las autoridades fortalecer las jornadas de prevención en las demarcaciones que por cuestiones de vulnerabilidad pueden sufrir brotes de la afección.



Es el caso de la Fundación Escoba, que por 16 años ha estado colaborando con la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) en las labores de limpieza de Capotillo, y que ayer llamó al Ministerio de Salud Pública (MSP) a movilizar sus brigadas por la comunidad debido a la cercanía que tiene con La Zurza, sector que hasta ahora sigue liderando los infectados con la condición.



Al conversar con elCaribe, el presidente de la entidad, Aristides Arroyo, declaró que desde hace unas semanas se han reportado muertes de personas con la sintomatología de la dolencia en la zona, pero indicó que ni el órgano rector de la salud ni otras entidades gubernamentales han intervenido el lugar.



“Hasta ahora no ha habido una intervención real, no se le ha dado seguimiento”, expresó el dirigente gremial, quien manifestó que en la última epidemia de cólera que sufrió el país la presencia de los actores sanitarios en los puntos críticos era permanente.



Manifestó que la cartera sanitaria también debe realizar actividades de orientación y prevención contra el padecimiento fuera de La Zurza, sobre todo porque se siguen detectando casos de personas con cuadros diarreicos y con otros de los síntomas que causa la bacteria fuera de la referida barriada.



Ciudadanos toman medidas



Algunos moradores de sectores donde se han confirmado casos de cólera, como en Villas Agrícolas, están aplicando las recomendaciones dictadas por médicos especialistas para contrarrestar la enfermedad.



La joven Charibel Feliz considera que la higiene es la medida más eficaz para no contraer la afección, por esta razón explicó que en los últimos días ha redoblado las tareas de limpieza en el hogar para proteger a su familia.



De igual manera, Orlando Santana, también está conservando las normas de higienización, lavándose las manos antes de comer y después de ir al baño diariamente, y desinfectando áreas de importancia de su residencia de manera frecuente como la cocina.



El señor Leo Martínez es otro de los que no se están descuidando y se mantiene regularmente haciendo tareas de limpieza para combatir la dolencia de diarrea profusa.

Bajan las visitas a carpa instalada en La Zurza

El doctor Máximo Canelo, encargado del hospital móvil ubicado en La Zurza, declaró que las visitas de personas con sospechas de cólera están descendiendo y que los casos que se mantienen atendiendo están relacionados a la parasitosis y al malestar general causado por procesos gripales. Detalló que como parte de los operativos de saneamiento que están haciendo en el lugar, el fin de semana realizaron un dragado para limpiar el río Isabela.