El presidente del Movimiento Rebelde, Juan Hubieres, rechazó la decisión del Gobierno de tratar de prohibir en horario de la noche el tránsito de motocicletas.



Hubieres precisó que con esta medida el Gobierno pretende violar el artículo 46, de la Constitución, que establece la libertad de tránsito.



Recientemente el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), anunció que emitirá una resolución para prohibir la circulación de motocicletas con dos personas a bordo desde las 11:00 de la noche hasta las 5:30 de la mañana.



El también presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), dijo que este es un nuevo golpe del Gobierno a los más pobres, debido a que las motocicletas son su único medio de transporte y trabajo de “miles de personas que se ganan la vida mediante este transporte como delivery y mototaxi”.



El exdiputado acotó que primero, el Intrant y el Ministerio de Interior y Policía obligaron a cada motociclista a sacar una licencia, “con el mismo falso argumento de combatir la delincuencia y la criminalidad”.



Hubieres aseveró que tras fracasar una vez más en sus planes de combatir la delincuencia y la criminalidad, y como el mecanismo de la licencia no ha dado resultado, ahora pretenden prohibir el tránsito en motocicleta en horas de la noche.



El también candidato a senador de Monte Plata declaró que para combatir la delincuencia hay que crear las condiciones necesarias y tomar medidas en favor de los pobres.



“Pero no por los medios de comunicación, sino en el escenario, donde ocurre esa triste realidad que se ve por dondequiera”, resaltó.



Destacó que el gobierno carece de política pública de seguridad ciudadana y en contra la delincuencia, por lo que vive inventando acciones que solo perjudican a los más vulnerables.



Indicó que no descarta apoyar a los sindicatos a convocar una concentración de motoristas y sus diferentes modalidades de trabajo.