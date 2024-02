La República Dominicana es el país con mayor recepción de turista estadounidense de la región, razón por la que entidades públicas y privadas del sector turismo firmaron un acuerdo con la embajada de los Estados Unidos con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes durante su estadía.



El memorándum de entendimiento fue suscrito por el ministro de Turismo, David Collado, el cónsul general de Estados Unidos en el país, Greg Segas, el director de la Policía Turística, general Minoru Matsunaga y el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores), David Llibres, ante la presencia de los principales actores del sector turístico.



Esta firma viene a raíz de las múltiples ocasiones en los Estados Unidos ha emitido una serie de alertas de viaje a la República Dominicana, para que sus ciudadanos tuviera cuidado o evitarán visitar el país por el incremento de “delitos violentos”, y solicitó a sus conciudadanos “aumentar precauciones” sobre todo en zonas no consideradas turísticas.



Tras terminar la firma el ministro de Turismo, David Collado declaró que, “Tenemos que dar señales claras, precisa y contundentes de que los turistas son importantes para nuestro país y que su seguridad está en primer orden”.



El funcionario explicó que con la firma de este acuerdo el país se compromete en seguir reforzando la seguridad, la cual está en primer orden en comparación con otros países de la región.



Agregó que desde el Ministerio ya hay hechos concretos del compromiso que han asumido de mejorar la seguridad, dijo estas palabras refiriéndose a la entrega de vehículos que ha venido realizado desde el mes de diciembre a la Policía Turística (Politur).



Añadió que ya han entregado 40 camionetas, 50 motores y 50 forwell, que equivalen a un monto de 180 millones de pesos, agregó que ahora se les va a entregar tecnologías como tabletas, con la cual podrán ver a través de una aplicación dono están los turistas y si tienen alguna situación sin importar en qué polo turístico estén.



Cónsul resalta la importancia del acuerdo



Por su lado el cónsul general de Estados Unidos en el país, Greg Segas expuso que la firma de este memorándum simboliza los vínculos fuertes que tiene Estados



“Durante el pasado año del total de turistas no residentes que llegaron al país, los estadounidenses representan el 47 por ciento, de los más de 10 millones que arribaron en 2023, para un crecimiento de un 22 por ciento, detalló Segas.



Acuerdo ayudará a luchar contra la prostitución infantil



Durante el acto el director de la Policía Turística, general Minoru Matsunaga afirmó que esta rúbrica representa un avance ante la lucha contra la prostitución infantil en los lugares turísticos.



Explicó que aunque Estados Unidos les advierte a sus ciudadanos que no vayan a cometer ese tipo de acción, ellos se mantienen atentos a los puntos turísticos como lo es Sosúa, Cabarete, Boca Chica, la Zona Colonial y Punta Cana. Añadió que están realizando acciones de rescate con los menores que no están bajo el manto familiar.



Dijo que este acuerdo ayudará a tener más información de los turistas, porque antes no había ese acercamiento tan fuerte, y ahora cualquier consulta del estatus de las personas se les va a facilitar, ya que antes hubo casos que se perdieron por falta de información.

Más sobre el acuerdo y visitas de los turistas

La alianza de cooperación entre las diferentes instituciones tiene como objetivo garantizar la seguridad de los miles de ciudadanos estadounidenses que visitan cada año República Dominicana como destino turístico.



El convenio contempla crear un protocolo para el manejo de posibles eventos que involucren a ciudadanos estadounidenses, así como el intercambio oportuno de información entre las diferentes partes sobre los turistas estadounidenses en el país.



Asimismo, incluye la capacitación del personal hotelero, al igual que de seguridad para prevenir y manejar situaciones que puedan presentarse dentro del sector turístico.



Se recuerda que durante el 2023 al país arribaron más de 10 millones 300 mil turistas, gracias a la llegada de 7,863,542 visitantes que llegaron por vía aérea, más unos 2,168,209 cruceristas que vinieron al país por vía marítima.



Es necesario resaltar que este hecho marcó un hito en la historia del turismo en el país.



De igual modo, el ministro de Turismo predice que este 2024 será mejor, porque inició con un buen impulso con la llegada de visitantes, al alcanzar la cifra récord de 1,063,983 personas en el mes de enero.