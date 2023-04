“Estamos investigando”, ha escuchado María Elena Madera incontables veces de boca de los agentes que le reciben en la Fiscalía de Villa Altagracia, cuando se apersona a preguntar si tienen alguna pista sobre el paradero de su nieto, Adrián Madera de 22 años.



El joven salió de su residencia en la calle Restauración del ya mencionado municipio el pasado 14 de septiembre del 2022. Acostumbraba a moverse por los alrededores pero “nunca amanecía fuera de su casa”, establece su abuela.



El que esa noche no regresara y no se comunicara con su familia dio la alerta. Desde entonces María Elena no ha tenido paz y ha hecho todo lo que ha podido para saber dónde está su nieto.



Al reportar la desaparición del joven, hace ya unos seis meses, la angustiada abuela pudo apreciar junto a las autoridades un video en el que se identifica a Adrián ingresar a un callejón del que nunca se le vio salir.



El lento accionar de las autoridades, a juicio de la familia de Adrián, ha alargado una espera que se ha convertido en agónica.



“Ellos no han hecho nada, solo dicen que están investigando”, dijo a las cámaras de Casos sin Resolver de Despierta con CDN.



Contó además, cómo se llena de incertidumbre cada vez que informan el hallazgo de algún cadáver, pensando en la horrible posibilidad de que pueda ser Adrián.



Sus fuerzas desmayan cuando por parte de las autoridades, un escueto “estamos investigando” se vuelve a repetir como si fuera ya una cita ensayada.



No deja de pedir a las autoridades no dejar este caso en la carpeta “Sin Resolver” mucho más tiempo.



Desaparecidos en RD



Desde el 2019 a noviembre de 2022, unas 779 personas habían desaparecido en el país, según cifras oficiales que recoge una investigación presentada en el programa «Reporte Especial con Julissa Céspedes» y que expuso, además, las deficiencias con que operan los organismos encargados de su búsqueda.



Los datos de la PGR presentados por la periodista sugieren que cada dos días las autoridades reciben una denuncia sobre desaparición.



El informe periodístico revela que para esta cantidad de desaparecidos, el departamento encargado de su búsqueda sólo cuenta con 10 trabajadores.