Los vecinos del hombre que confesó matar a puñaladas a su novia puertorriqueña embarazada, todavía no salen del asombro de saber que Luis Eduardo Terrero Gómez cometió el hecho.



La sorpresa de los residentes de La Caña del Almirante, Santo Domingo Este, donde creció Terrero Gómez, es porque, según dicen, este no era una persona de problemas y no tenía una actitud violenta mientras vivía en la zona.



“Todo el pedazo (barrio) está sorprendido, todo el mundo, todavía, estamos en shock. No pensamos nada de eso, todavía hay gente que no asimilamos”, dijo una mujer que aseguró que Terrero Gómez, quien según las autoridades declaró haber matado a Angeliris Marrero García, era “un niño intachable”.



Contaron que la relación de la pareja era muy conocida, sobre todo debido a que la joven viajaba constantemente.



Aseguraron a reporteros de CDN que los viajes eran costeados por el hombre, a quien un juez de Atención Permanente de Santo Domingo le impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción.



La boricua Angerilis Marrero, de 27 años, fue asesinada por su pareja luego de informarle que llevaba cuatro semanas de embarazo. Su abogado justificó el hecho sangriento diciendo que detonó la ira del hombre por dudar que era el padre de la criatura. El joven trabajaba en una empresa distribuidora de gas propano y supuestamente había contraído deudas “para satisfacer las exigencias de su pareja sentimental”.