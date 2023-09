Este viernes 22 de septiembre es el “Día sin Automóvil”, que busca promover alternativas de movilidad sostenible

El enorme tráfico de los vehículos en las ciudades no solo representa horas estresantes para quienes deben soportar los constantes atascos en las vías, sino que también genera una gran emisión de gases nocivos para el medio ambiente, el cambio climático y la salud de la población.



Conscientes de este escenario, en países como España, México, Colombia, Chile y Bolivia se decide cada 22 de septiembre “abandonar” por un día los automóviles y utilizar medios de transporte alternativos sostenibles para trasladarse al trabajo, las escuelas u otros lugares.



Aunque con menos ímpetu, en la República Dominicana varias instituciones públicas y privadas también se unen a la iniciativa del “Día Mundial sin Automóvil”.



Esto así para llamar a la conciencia sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2), que se genera a través del transporte que circula en el territorio dominicano, sobre todo en el Distrito Nacional y Santo Domingo, donde se concentra el 38.7% de las 5 millones 463 mil 996 unidades que componen el parque vehicular, según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).



Emisiones



En general, los vehículos en el país representan aproximadamente el 40% dentro del casi 62% de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector eléctrico, que comprende la generación eléctrica y el transporte.



El dato fue citado por la encargada del Departamento de Mitigación del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, Luz Alcántara, en una entrevista ofrecida a elCaribe.



Los automóviles más dañinos al medio ambiente están lo que pasan de 20 años de fabricación, además de aquellos que no cuentan con catalizador (parte que contribuye a descomponer los gases tóxicos en compuestos amigables con el ambiente) o nuevas tecnologías de sostenibilidad y reducciones, señaló.



Precisamente, el 44% de los automóviles registrados en el país al cierre del 2022 por la DGII fueron fabricados entre los años 2000 y 2023, lo que representa una numerosa circulación de unidades consideradas nocivas para el aire.



“Los vehículos más nuevos, aunque tienen un impacto menor y nuestro parque vehicular y la mayoría de los vehículos públicos que son los que transitan todo el día y que son los más obsoletos y son los que más emiten”, indicó Alcántara.



Reconoce que aunque no toda la población tiene la solvencia económica para adquirir vehículos de reducida emisión de gases, se requiere promover el uso y la conciencia de la movilidad sostenible.



“Dentro de la juventud ya hay más conciencia del impacto que podría generar en las futuras generaciones la emisión de gases y el cuidado del medio ambiente, creo que la resistencia está en la población más adulta que no tiene tanto ese espíritu de concienciación por lo que hay que trabajar más con la parte más adulta que con los jóvenes”, indicó.



Uso de transporte colectivo



De su lado, Pamela Abreu, técnica del departamento de Mitigación del Consejo, añadió que como parte de las acciones para la mitigación del impacto del transporte desde la institución se motiva al uso de las alternativas de movilidad colectiva, como el sistema metro y autobuses, y el uso carpooling (trasladarse varias personas con el mismo destino en un solo vehículo).



“Hay que pensar en función no solo del vehículo y la tecnología sino también en la movilización de personas porque en ese sentido entonces desde el punto de vista de balance de emisiones es mejor usar autobuses donde se transporten cien personas que cien vehículos con una sola”, dijo.



Resaltó que aunque los gases de efecto invernadero son buenos para mantener el calor y no haya un enfriamiento tan fuerte, el exceso de estos provoca un calentamiento excesivo y por ente un cambio completo en el clima y la atmósfera trae consigo el tema de huracanes, enfermedades y proliferación de enfermedades.



Abreu señaló que como forma de contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible enfocados en el medio ambiente también existe un compromiso país, fijado en el 2020, de reducir en un 27% las emisiones del efecto invernadero, cifra que es revisada cada cinco años.

Pamela Abreu y Luz Alcántara hablaron sobre la contaminación de los vechiculos.

Semana de Movilidad Sostenible



Entre las acciones a favor del medio ambiente, cada año se desarrolla en el país la Semana de la Movilidad Sostenible.



La iniciativa está pautada para ser lanzada este viernes, bajo la dirección del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, con el objetivo de promover los beneficios del uso de modos de transporte no motorizados y amigables con el medio ambiente.

Reducción de emisiones

• No utilizar el vehículo para distancias cortas

• Viajar varias personas con el mismo destino en un solo vehículo (Carpooling)

• Utilizar vehículos que posean catalizador

• Revisar periódicamente las condiciones del motor y la combustión

• Uso de bicicletas o patinetas eléctricas, en caso de tenerlas.