El Poder Ejecutivo, a través de su Consultoría Jurídica, someterá este miércoles al Senado de la República el proyecto de ley para la unificación de los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd) y Hacienda.



La propuesta es parte de la segunda ola de reforma del presidente Luis Abinader, de eliminar duplicidades en las instituciones públicas, para racionalizar gastos, ser más eficientes, “coherentes” y estar más alineados con las prioridades del gobierno.



El titular de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, recibirá en su despacho al consultor jurídico del jefe de Estado, Antoliano Peralta, a las 10:30 de la mañana. El encuentro es a pesar de que las labores legislativas están suspendidas desde la semana pasada y hasta el próximo lunes 21 de abril.



Con esta pieza serían dos las que el funcionario remite al Congreso Nacional en al menos 10 días; la primera fue el lunes 7 de este mes, cuando introdujo el proyecto que modifica la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.



Peralta prometió, en ese momento, que la legislación a presentar hoy sería introducida en esa semana; lo que no ocurrió. Se recuerda que en esa semana fueron suspendidas varias actividades ante los centenares de muertos y heridos por el colapso del techo de la discoteca Jet Set el martes 8.



Paliza hizo la promesa a principios del mes de abril



El primero en el presente mes en asegurar que el pliego legislativo sería remitido a la sede parlamentaria, fue el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en una entrevista que le hicieron en el programa Polihablando, en el que destacó que una parte de las funciones que realizan las entidades involucradas pasarían al ministerio que él dirige.



Los dos viceministerios del Mepyd que pasarían íntegros al Ministerio de la Presidencia, según las últimas informaciones, son Ordenamiento Territorial y Cooperación Internacional. Mientras los viceministerios de Planificación y de Análisis Económico y Social pasarán íntegros al ministerio fusionado.



“El proyecto de ley está listo, y se depositará. Y hay algunas (fusiones) que ya se han producido. Por ejemplo, en el mismo Ministerio de la Presidencia había un programa de viviendas, que es Familia Feliz, que ya se pasó al Ministerio de la Vivienda, y que se ha unificado. Hay algunas instituciones en las que los procesos no son tan sencillos; no es una vara mágica”, subrayó el presidente del PRM hace unas semanas.

Acordó que mayoría de propuestas irían al CN

El 16 de septiembre del 2024, el presidente Abinader anunció el proceso de transformación de ministerios y entidades estatales, con el objetivo de darle calidad al gasto público y que el presupuesto responda a las prioridades de la planificación. El jefe de Estado acotó que la mayoría de las propuestas irán al Congreso Nacional para ser aprobadas, pero que desde el punto de vista económico “se podrán ir haciendo los ahorros debidos”.