El mandatario calificó la incursión de policías haitianos a territorio dominicano como una nueva agresión

El presidente Luis Abinader advirtió que el Gobierno será “bien duro” como lo ha sido con cualquier situación como la ocurrida el pasado domingo en la frontera dominico-haitiana, cuando policías haitianos lanzaron bombas lacrimógenas y penetraron a territorio dominicano a incautar y destruir mercancías que se comercializaban en un mercado informal cerca de Dajabón.



El jefe del Estado habló en la rueda de prensa LA Semanal, desde la ciudad de San Pedro de Macorís, donde informó que la Cancillería dominicana elabora una nota diplomática de queja ante el gobierno haitiano por la referida situación. Dijo que lo que sucedió es una provocación, pero aclaró que no se produjo en un mercado formal.



“Fue en un mercado informal donde se produjo, a unos cinco o seis kilómetros de la puerta por Dajabón”, señaló Abinader.



Indicó que la frontera sur ha estado trabajando sin ningún tipo de problemas, aunque aclaró que la parte de migración de personas está detenida.



“Ellos tenían alguna resistencia a la biometrización, pero ya lo están aceptando, porque esa es la condición que nosotros hemos puesto como autoridad y parece que en el norte hay autoridades locales, que tienen situaciones especiales”, dijo.



“Abinader aseguró que Dajabón tiene la suficiente cantidad de miembros del Ejército y de equipos blindados para proteger a la frontera, además de contar con el muro que protege la zona de cualquier situación”, dijo el primer mandatario.



A petición del presidente Abinader, el jefe del Ejército de República Dominicana, mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre, explicó que lo ocurrido en la tarde del domingo fue una nueva provocación de parte de los mismos actores que participaron el mes pasado en el acontecimiento escenificado en la pirámide número 13.



Dijo que lo único que varió en esta ocasión son los que actuaron.



“En aquel momento fueron turbas y ayer en este momento fueron acompañados de unos 8 policías, o que por lo menos estaban vestidos con uniformes de la policía fronteriza Polifront, irrumpieron en un mercado que existía entre comerciantes haitianos y dominicanos. Ellos llegaron y arrebataron a los comerciantes haitianos las mercancías que habían comprado”, dijo Fernández Onofre en LA Semanal.



El jefe del Ejército Dominicano dijo que los militares dominicanos llegaron poco después e inmediatamente los policías haitianos se fueron a su territorio.



Indicó que los policías haitianos llegaron hasta la carretera donde patrullan las Fuerzas Armadas dominicanas, pero cuando llegó el Ejército de República Dominicana, se fueron a su territorio.



“Nosotros procedimos con el protocolo de las Fuerzas Armadas, protegiendo a los ciudadanos. Protegimos nuestro territorio y a los 5 o 10 minutos todo volvió a la normalidad”, enfatizó.



El alto oficial agregó que inmediatamente se fueron los comerciantes haitianos y dominicanos, volviendo todo a la normalidad



“La frontera desde Montecristi hasta Pedernales está tranquila y los mercados de Pedernales, Jimaní y Elías Piña están trabajando, con excepción al de Dajabón que está cerrado en estos momentos” agregó.



Temas diversos



Otros temas tocados por el presidente Luis Abinader en LA Semanal, incluyen el conflicto generado en el Colegio de Abogados (CARD) luego de las elecciones de ese gremio realizadas el sábado, donde aún no se ha podido declarar un ganador oficial.



El mandatario expresó que ese gremio cada semana tiene un conflicto. Dijo que no se involucraría en el tema, pero pidió a la comisión que organiza las elecciones internas del CARD ,que anuncie un ganador entre Johan López y Trajano Vidal Potentini.



Consideró vergonzoso que todavía no se haya declarado al ganador de ese certamen.



Al responder una pregunta sobre una llamada telefónica de cerca de media hora que realizó Miguel Cruz, autor de la muerte del entonces ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera al programa radial El Sol de la Mañana, Abinader consideró como inaceptable que un recluso tenga acceso a un celular.



Dijo que fue sorprendido al escuchar la intervención del reo Cruz en el referido programa.



Pidió al ministro de Interior y Policía, Jesús (Chú) Vásquez, que realizara una investigación de lo sucedido. Agregó que espera un informe para tomar las medidas de lugar.



“A nosotros nos sorprendió esa intervención, le pedí al ministro de Interior que investigara porqué podía comunicarse, esperamos un informe sobre lo que pasó, es algo inaceptable y debe tener consecuencia”, dijo Abinader.



En la llamada Miguel Cruz responsabilizó al presidente Abinader de lo que le pueda pasar con su salud, ya que según dijo le niegan atención médica.

Transformación y cambios en los muelles

El tema principal abordado por el presidente Luis Abinader en LA Semanal fue la transformación del Sistema Portuario Dominicano, donde sostuvo que el trabajo de rehabilitación de los muelles que realiza su gestión abrirá las puertas al mar de República Dominicana. Agregó que al país han llegado 1,325,442 millones de cruceristas lo que equivale a 132 millones 544 mil de dolares. Asimismo dijo que se percibieron 8 mil 33 millones en exportaciones durante el 2022. Indicó que el 64.84%de las exportaciones se realizó por vía marítima. Asimismo, dijo que el monto actual importado fue de 27 millones 908 mil de dólares y un 89.89% de los productos importados fueron recibidos en los puertos.