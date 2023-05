Email it

La diputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Priscila D´Oleo, aseguró hoy que la gestión de Gobierno del presidente Luis Abinader quedará en la historia como la que menor cantidad de obras pudo inaugurar.

“A diferencia de otras gestiones de Gobierno, la que encabeza Luis Abinader quedará en la historia como la que menos obras o iniciativas logró construir, se ha enfocado en dar picazos y palazos pero sin resultados, y lo que ha inaugurado son obras heredadas del Gobierno del PLD”, dijo.

En ese mismo orden, la representante de la provincia María Trinidad Sánchez, calificó de “frustración” el sentir de la población dominicana al observar “tantas promesas incumplidas”.

“Existe una frustración colectiva en la población gracias a un Gobierno que no ha cumplido con su palabra, un Gobierno que no construye nada, y que peor aún no concretiza iniciativas claras porque las que ha tomado al poco tiempo las pone en reversa”, indicó la legisladora.

La diputada Priscila D’Oleo aprovechó además para señalar que el “poco sentido para gobernar con la verdad” será la misma condición que “los llevará fuera del poder en 2024”.