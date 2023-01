Email it

El miembro del Comité Político y secretario Jurídico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés Díaz, anunció ayer formalmente sus aspiraciones a senador del Distrito Nacional.



En este sentido, mediante una rueda de prensa realizada en el hotel Holiday Inn, el dirigente político expresó su intención de aspirar a la senaduría del Distrito Nacional por el PLD, y que no es una decisión repentina, sino que se trata de un proyecto que ha ido madurando desde hace un buen tiempo.



Recordó que comenzó su carrera política a los 18 años y lo hizo movido por el deseo de aportar en beneficio del país y, sobre todo, de servir a la gente. “Desde entonces, cada vez que he tenido la oportunidad y el privilegio de demostrar esa vocación de servicio he dado lo mejor de mí”, expresó Dantés. Manifestó que el Distrito necesita un senador que vaya al Congreso a trabajar y que refleje su compromiso en el impulso a proyectos de leyes que se necesitan y que puedan mejorar la vida de la gente.