8,145,548 personas están convocadas para escoger al presidente, al vicepersidente y a 262 congresistas

La Junta Central Electoral (JCE) informó ayer que tiene todo listo para las votaciones de mañana a las que 8 millones 145 mil 548 electores están convocados para escoger a 264 autoridades, la presidencia y vicepresidencia, 32 senadores y 190 diputados. La celebración de las asambleas electorales está contemplada en los artículos 208 y 209 de la Constitución de la República.



Los árbitros de las elecciones son Román Jáquez Liranzo, presidente de la JCE, así como Dolores Fernández, Samir Chami Isa, Rafael Armando Vallejo y Patricia Lorenzo, miembros titulares del órgano electoral.



Como parte del montaje, la JCE concluyó ayer el envío de los materiales de votación a los recintos electorales y en el día de hoy serán entregados a los funcionarios de los centros de votación.



Las votaciones inician mañana en el país a las 7:00 am y concluyen a las 5:00 de la tarde. En el exterior el horario de votación es será desde las 7:00 de la mañana hasta la 5:00 de la tarde en la circunscripción uno y dos.



En la circunscripción tres en Europa, la votación se desarrollará desde las 8:00 de la mañana hasta la 6:00 de la tarde, en el horario que rige en esos países.



El órgano electoral informó que emitirá los boletines con el 20% de los resultados computados a las 8:30 de la noche. La JCE instaló un centro de divulgación de los resultados de las elecciones en un hotel.



Los resultados serán enviados concomitantemente a los centros de cómputo de los partidos políticos y los medios de comunicación que muestren interés por reportar los resultados.



Las votaciones se desarrollarán en 16 mil 726 colegios electorales en el país, instalados en 4 mil 286 recintos. Mientras que en el exterior abrirán mil 566 colegios en 370 recintos.



En total, la JCE instalará 20 mil equipos de escaneo, digitalización, impresión y transmisión (EDET) para la transmisión de los resultados de las elecciones. 18 mil 68 en el país y 2 mil 15 en el exterior.



En el desarrollo de las elecciones, un personal superior a los 151 mil 430 que trabajarán en los colegios y recintos electorales. De esa cantidad, 83 mil laborarán en los colegios y recintos electorales del país; 7 mil 830 en los centros de votación del exterior y 60 mil miembros de la Policía Militar Electoral, que se ocupan de la seguridad en los recintos y colegios de votación.



La JCE imprimió 25 millones 458 mil 688 para los tres niveles de elección a razón 8 millones 797 mil 192 para el nivel presidencial; 7 millones 864 mil 304; 7 millones 864 mil 304 para el nivel de diputados y 932 mil 888 para los diputados de ultramar.



Debido a una sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE), la JCE tuvo que imprimir 604 mil papeletas de votación adicionales a la cantidad prevista originalmente.



El número de candidatos que compiten por los 264 cargos, son mil 706 por 34 partidos políticos que pueden presentar candidaturas.



En cuanto a las demarcaciones de cara a las elecciones del domingo, la división territorial está constituida por 31 provincias y el Distrito Nacional, así como tres circunscripciones en el exterior y las establecidas en Santiago, el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

La JCE se declaró en sesión permanente para garantizar el éxito de las elecciones presidenciales y congresuales mañana.

1,936 observadores



Las elecciones del domingo serán vigiladas por mil 936 observadores del país y el extranjero. Del país fueron acreditados unos mil 536 representantes de entidades como Participación Ciudadana, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje).



Del exterior llegaron al país 400 observadores de 21 delegaciones encabezadas por la Organización de Estados Americanos (OEA).



Los partidos políticos también tienen sus propios invitados internacionales para observar las elecciones que incluye representantes de la Internacional Socialista, que fue invitada por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).



La misión de observación de la OEA la encabeza el expresidente de Chile, Eduardo Frei. El político dijo que solo de la OEA hay 84 especialistas que harán la labor de observación en todo el país.



Además de la OEA y la Internacional Socialista, otras entidades internacionales que están en misión de observación son, la Unión de Órganos Electorales (Uniore), Asociación de Magistradas Electorales de América, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), y la Conferencia de Partidos Políticos (Copppal). l

Votantes

8 millones 145 mil 548 hábiles. De esa cantidad 4 millones 176 mil 365 son mujeres, lo que representa el 51 % y 3 millones 969 mil 183 de hombres, equivalente al 49%.



Árbitros

Cinco árbitros. Román Jáquez, Dolores Fernández, Rafael Vallejos, Patricia Lorenzo y Chami Isa.



Colegios

En total son 18,292 colegios. 16,726 en el país y 1,566 en el exterior. Habrá 4 mil 656 recintos.



Personal

151 mil 430 que trabajarán en los colegios y recintos electorales incluyendo 55 mil miembros de la Policía Militar Electoral.



Equipos

La JCE usará 20 mil 083 equipos ETED, en el país y el exterior para la transmisión de los resultados.



Boletines

Los resultados arrancarán cuando el 20% de los votos esté computado o a las 8:30 de la noche.



Horario

El horario de votación en el país es de 7:00 am a 5:00 de la tarde. Las personas que se encuentren en los centros de votación al cierre, tienen derecho al sufragio.



Veda

Desde hoy queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas por mandato de la Ley Electoral.



Escuelas

El Ministerio de Educación entregó a la JCE las escuelas que serán usadas como recintos y colegios de votación. Las clases fueron suspendidas desde el viernes y serán retomadas el martes.



No laborable

Mañana domingo es no laborable por mandato legal para facilitar el ejercicio del sufragio a la población.



Prohibiciones

La JCE ha sido reiterativa en difundir las prohibiciones que manda la ley el día de las votaciones, entre ellas la instalación de carpas y el activismo político en los alrededores de los recintos electorales. La JCE también recordó que está prohibido grabar mientras se ejerce el derecho al voto.