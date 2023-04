Email it

Miguel Vargas Maldonado afirmó que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) está comprometido a trabajar por los sectores más vulnerables del país y por una clase media cada vez más expuesta a una apremiante reducción en su calidad de vida.



Vargas hizo la afirmación al encabezar un encuentro con dirigentes perredeístas en la Circunscripción 01 del Distrito Nacional, tras un amplio recorrido por la demarcación.



“El PRD debe trabajar por la gente, por los más necesitados y por una clase media que desaparece”, sancionó Vargas, quien aspira a la Presidencia de la República por el partido blanco.



Remarcó que en el país persisten los niveles de inseguridad y de alto costo de la vida, en menoscabo de la población.



Indicó que, gobierno tras gobierno, no se observa que “los hombres y mujeres de abajo” alcancen mejores condiciones de vida, sino que “se quedan estancados en sus espacios de intranquilidad y de calamidades”.



“Hoy vemos como tenemos un estado de desasosiego en el país, una situación de inseguridad, de criminalidad, alto costo de la vida, con todo más caro y, evidentemente, tenemos que preocuparnos por eso. Porque quizás eso no les preocupa a otros gobiernos, pero a nosotros sí nos preocupa el estado de consideración y de bienestar de nuestra gente”, sostuvo.



En ese orden, Vargas urgió un nuevo enfoque en el manejo de la administración pública.



“No podemos quedarnos indiferentes, tenemos que hacer ese trabajo, y lo tenemos que hacer con ustedes, que son nuestros compañeros y compañeras. Y tenemos que abrir las puertas del PRD para que otros y otras también participen con nosotros en la búsqueda del poder, sobre todo, pensando siempre en lo que ha sido la esencia filosófica del partido, que nos enseñó José Francisco Peña Gómez, pensando siempre en nuestra gente. Ya el Distrito Nacional tiene su candidata a alcaldesa, la compañera Janet Camilo. Tiene su candidato a senador, el compañero Héctor Guzmán; tiene candidatos a diputados, a regidores y a regidoras, y su candidato a presidente de la República, quien les habla”, expresó Vargas.



Sobre el tema de eventuales alianzas de cara a los comicios del 2024, declaró que la posición del partido que preside es trabajar para su fortalecimiento, su avance, y el logro de candidaturas propias a todos los niveles: congresual, municipal y presidencial.



“El escenario de alianzas puede o no venir, pero nosotros vamos a estar preparados para gobernar solos o acompañados”, insistió.