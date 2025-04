Buenos Aires. Desde su asunción en 2013, el papa Francisco realizó ocho viajes a Latinoamérica y en ninguno incluyó a su país natal, Argentina, pese a haber expresado en múltiples ocasiones su deseo de volver. La polarización política habría sido el motivo de la tan postergada visita.



Argentina “es un país con opiniones políticas muy polarizadas y, si él venía, necesariamente iba a caer en esa polarización”, explica a EFE Sol Pietro, socióloga y profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), al ser preguntada por la razón de que Jorge Mario Bergoglio no volviera a pisar su país.



Pese a haber visitado cuatro de las cinco naciones limítrofes -Brasil en 2013, Bolivia y Paraguay en 2015 y Chile en 2018-, Francisco no paró en Argentina ni a recoger sus pertenencias, porque cuando viajó a Roma, en marzo de 2013, para participar en el cónclave que lo elegiría papa, llevaba solo una pequeña valija y un boleto aéreo de regreso que nunca utilizó.



“Cuando partió de Buenos Aires para el cónclave se lo veía algo triste, estaba preparando una habitación en el Hogar Sacerdotal del barrio porteño de Flores para su retiro”, contó al diario Clarín el sacerdote Guillermo Marcó, quien fue vocero de Bergoglio cuando este era arzobispo de Buenos Aires.



Al inicio Francisco habría postergado su viaje a Argentina por la gran cantidad de compromisos que tenía como sumo pontífice, pero más tarde pudo haber pospuesto su visita para no quedar en medio de una interna política. De acuerdo con la última encuesta sobre creencias y actitudes religiosas del Programa de Sociedad, Cultura y Religión del CEIL-Conicet, en 2019, el 27.4 % lo consideraba un “líder mundial que denuncia las situaciones de injusticia en el planeta”, el 27 % lo creía “demasiado metido en política en lugar de ocuparse de la parte espiritual” y al 40 % le “resultaba indiferente”.



Pietro, quien es también autora del libro ‘El fin del mundo. El papa Francisco desde la sociología’, explicó que esas estadísticas reflejan la polarización política que existe desde hace muchos años en Argentina, de la que Francisco no quería ser parte. Sin embargo, quienes lo visitaban o intercambiaban correo frecuentemente con él aseguran que llevaba muy dentro y sentía las problemáticas de Argentina.



El padre Lorenzo ‘Toto’ de Vedia, de la parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, ubicada en una villa del barrio de Barracas, en Buenos Aires y uno de los ´curas villeros´ más allegados a Francisco, dijo a EFE que él “siempre ha estado muy presente”. Le hemos mandado algún e-mail o hemos hecho algún llamado en algún momento importante pastoral, como cuando fue el aniversario del hogar ‘de Cristo’ o de una escuela de oficios con la que él había tenido mucho vínculo. Él mandó un video y una carta”.



Francisco y los presidentes



La socióloga destacó que el papa Francisco tuvo preferencias hacia algunas instituciones argentinas y resaltó un sermón de septiembre de 2024 en el Vaticano, con motivo del décimo aniversario del primer encuentro con movimientos populares, en el que criticó al Gobierno de Javier Milei por la violencia policial desplegada contra un grupo de manifestantes. “El Gobierno en vez de pagar justicia social, pagó gas pimienta”, dijo entonces el sumo pontífice. Pietro señaló: “Es un ejemplo muy claro, muy explícito, de que estaba al tanto de lo que ocurría en Argentina”. Todos los presidentes argentinos se han encontrado con Francisco a lo largo de sus mandatos y, a todos, el sumo pontífice les expresó su apoyo, pero quien más veces lo hizo fue la expresidenta Cristina Fernández, hasta siete veces, varias de ellas en los países latinoamericanos que visitó el papa y adonde ella se trasladó.