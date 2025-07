El plan que busca aliviar tapones empezó con cambios horarios, pero restricciones en giros serán el fin semana

Entre aclaraciones a la ciudanía y confusiones de los empleados públicos, comenzó ayer la aplicación de los horarios escalonados para las entidades con el fin de aliviar los tapones y mejorar la movilidad en el Gran Santo Domingo como parte del plan “RD se Mueve”



Aunque a primeras horas de la mañana el tránsito en la ciudad estuvo más ligero (debido a que las escuelas y colegios han concluido el año escolar), los empleados públicos iniciaron sus jornadas laborales en el horario de costumbre, debido a que en muchas entidades no les han notificado a cuál de los dos grupos pertenecen, pues se recuerda que el 70 % del personal debe trabajar de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y el otro de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. El 30 % restante en el horario habitual de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.



Para ayer 1 de julio se tenía la idea de que también empezarían las restricciones de no girar a la izquierda en algunas intersecciones, pero en declaraciones a la prensa, la directora de Movilidad del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Alexandra Cedeño, aclaró que esta medida se aplicará de manera gradual y que será este próximo sábado cuando se comenzará con un proceso de orientación ciudadana, se colocarán las señales y se ajustarán los semáforos.



Señaló que el domingo comienza la primera etapa de las restricciones de no girar a la izquierda en la avenida Lope de Vega, específicamente en los cruces con Padre Fantino Falco, Gustavo Mejía Ricart y Max Henríquez Ureña.



No obstante a esto, indicó que ayer, al igual que comenzó el proceso de escalonamiento de los horarios en el sector público, también arrancaron las jornadas de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) con el programa “Parquéate RD” que remolcará con grúas a todos los mal estacionados en los lugares incorrectos, pero sin aplicar sanciones.



Intrant quiere que la gente entienda las medidas primero



Entrevistada por los medios de comunicación, la directora de Movilidad del Intrant aseguró que cada etapa a implementar se va a ir informando, al reconocer que son muchas las medidas a aplicar y que la población debe entender primero.



“Queremos aclarar que este proyecto comienza con varias acciones, todas importantes, que hemos organizado por fases. Las fases comienzan desde el escalonamiento de horarios en instituciones públicas, regulación de estacionamientos, optimización de la red semafórica, restricciones en giros a la izquierda y fiscalización del tránsito, entre otras acciones”, expuso.



“La implementación va de forma gradual. En julio se anunció públicamente que comienza el escalonamiento de horarios en las entidades públicas. Hoy, también, empezó en julio la fiscalización de las zonas reguladas en el estacionamiento. Las fases de prohibición de giros a la izquierda, no empiezan todas al mismo tiempo”, agregó.



Están creando patrones de viajes por restricciones



Alexandra Cedeño, directora de Movilidad del Intrant, afirmó que antes de poner en marcha todas las fases de restricciones en giros a la izquierda en las intersecciones, las autoridades está trabajando por corredor vial porque todavía se están creando patrones de viajes para que los conductores se puedan adaptar a otras rutas.



“Tenemos que dar oportunidad a que el ciudadano entienda por dónde va a hacer el recorrido, por dónde va a ir luego a hacerlo definitivamente, los agentes van a estar orientando y colocando las señales y ajustando el semáforo. Nosotros vamos a empezar el fin de semana, el sábado, a colocar las señales para que el ya el domingo, empiece esa primera etapa en la Lope de Vega, que son la Padre Fantino, la Gustavo y la Max Henríquez Ureña, en la primera fase vamos a durar dos semanas”, explicó.



Critica medidas del Gobierno



El diputado Tobías Crespo, creador de la Ley 163-17 del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant), criticó duramente las recientes medidas de tránsito implementadas por el Gobierno dominicano. Las calificó como parte de un “gobierno de likes” más enfocado en anuncios mediáticos que en soluciones efectivas. Señaló que la administración actual ha tenido cuatro directores del Intrant en cuatro años, lo que evidencia inestabilidad en las políticas de movilidad.



Según Tobías Crespo, “algunas de estas medidas pueden funcionar, aunque duda que la de giro a la izquierda, sí”.



Cuestionó el timing de los anuncios, coincidiendo con vacaciones escolares y casos judiciales mediáticos. Sugirió manipulación informativa y denunció que de los 17 corredores prometidos para el Distrito Nacional, solo van tres.

Las restricciones de no girar a la izquierda comenzarán este fin de semana.

700 agentes Digesett con 600 cámaras corporales

Para la fiscalización, el plan contempla 700 nuevos agentes de la Digesett con 600 cámaras corporales en una primera etapa. Actualmente, el 30 % del parque vehicular del país se mueve diariamente en el Distrito Nacional; más de un millón de los coches transitan en horas pico en la capital y en todo el Gran Santo Domingo se movilizan tres millones diarios. El 42 % de estos desplazamientos son vehículos particulares que todos coinciden en que en la mañana van al trabajo o a estudiar y en la tarde, se encuentran en el regreso.

RD se Mueve

El plan “RD se Mueve”, que busca aliviar los tapones y la movilidad en el GSD, fue anunciado por el Intrant el 17 de junio.