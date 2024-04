El Hospital Metropolitano apuesta que con esta moderna instalación se continúe consolidando el turismo de salud en la ciudad de Santiago

El Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), dejó inaugurado el HOMS Health and Wellness Center (HHWC), un moderno complejo que constituye una apuesta al desarrollo del turismo de salud en la región norte del país durante un acto que contó con la presencia del presidente Luis Abinader.

Al acto que fue encabezado por el presidente del consejo de administración del HOMS, el doctor Rafael Sánchez Español también acudió la vicepresidenta, Raquel Peaña; los ministros de Salud Pública, Víctor Atallah y el de Turismo, David Collado.



El espacio cuenta con 115 habitaciones de estadías prolongadas Está ubicado estratégicamente en la entrada de la ciudad de Santiago, a diez minutos del Aeropuerto Internacional del Cibao y a solo pasos del HOMS. La innovadora edificación es la primera de su tipo en abrir en el país, fusionando una torre profesional de especialidades médicas, un hotel y un centro de convenciones.



HOMS Health and Wellness Center cuenta con una extensión de 51,000 metros cuadrados de construcción y una inversión de 108 millones de dólares aproximadamente, el HHWC forma parte del plan de expansión del HOMS, de convertirse en una ciudad sanitaria.



Durante el acto, el presidente Abinader sostuvo que la matriz de producción diversa que ha logrado desarrollar el país, ha permitido un crecimiento por encima de otros países de latinoamérica, por lo cual consideró se debe continuar impulsando



“Hay dos sectores que en lo que nos queda de gobierno vamos a seguir nosotros desarrollando especialmente, los semiconductores, que en la parte de zona franca veo un futuro muy especial y el turismo de salud”, expresó.



Mandatario destaca obra



El mandatario adelantó que en los próximos días sostendrán reuniones con miras a lograr que en aproximadamente un mes se pueda tener la ruta crítica, el plan para hacer y desarrollar el turismo de salud de la República Dominicana, que lo definió como uno de los más importantes nuevos emprendimientos.



El turismo de salud, Abinader manifestó, es una gran apuesta, este sector debe crecer mucho en el país y es una apuesta al desarrollo real de la República Dominicana.



Dijo que este tipo de proyecto contribuye a mejorar en todas las áreas y también a recorrer ese camino”.

El gobernante destacó la importancia de tener un marco regulador para el turismo de salud, “porque tenemos que tener la calidad de nuestras infraestructuras de salud y es fundamental para que puedan venir del exterior a dar el servicio”.



El doctor Sánchez Español, destacó la trayectoria de más de 15 años del hospital en brindar servicios de salud de excelencia a dominicanos y extranjeros.



“Este logro es resultado de nuestro espíritu innovador, que nos ha posicionado como líderes en cirugía robótica en el país, principal protagonista del turismo de salud en la zona norte y ahora como pioneros en disponer de un centro de vanguardia que representa un compromiso a largo plazo, estimulando el crecimiento económico, la creación de empleos y promoviendo el desarrollo de habilidades locales con la nueva visión de un Santiago turístico”, expresó Sánchez Español durante el discurso inaugural.



La torre profesional de especialidades médicas, de 13 pisos, posee 167 consultorios con equipamiento de última generación, salas de espera privadas, área de toma de muestras y salas de lactancia en cada nivel.

Un elemento distintivo del HHWC es su novedoso centro de convenciones con capacidad para acoger a 426 personas sentadas y 500 de pies; goza de un innovador sistema de asientos retráctiles que permite el despliegue y retiro de las sillas de manera automática, convirtiéndolo en el espacio idóneo para telemedicina, conferencias, actividades formativas, congresos y eventos sociales. Además, cuenta con salones auxiliares para reuniones.



Asimismo, el complejo incluye 700 espacios de estacionamientos, 18 ascensores y muelle de carga. De igual forma, el Residence Inn by Marriott robustecerá la oferta hotelera en esta localidad contribuyendo a su desarrollo turístico.



El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah resaltó que esta infraestructura es signo de compromiso con el desarrollo y la innovación de esta provincia y de la República Dominicana.



En tanto, el ministro de Turismo, David Collado indicó que esta obra afianza el turismo de salud en el país y al mismo tiempo, es una muestra de unidad que convertirá a Santiago en el buque insignia de la diversificación del sector. Habló de continuar con el apoyo.



Manuel Estrella destaca estabilidad para invertir

El empresario Manuel Estrella, destacó las condiciones actuales del país, que es una referencia mundial en economía, estabilidad jurídica, donde todos quieren invertir.



Estrella agregó que por el crecimiento del HOMS en sus 16 años de servicio, se ha duplicado el turismo de salud en la provincia de Santiago, por lo que fue necesario levantar esta obra que sin el apoyo del gobierno, tanto en permisologías como financiero, no hubiera sido posible. El empresario santiaguense habló de trabajar para convertir a Santiago en un hub se salud.