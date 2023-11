Puerto Plata. Las autoridades continúan sin aplicar la resolución 17-2017 y la ordenanza 01-2021 que busca desalojar del centro del municipio de Sosúa los bares y negocios que promueven la prostitución.



A pesar de las quejas de los sectores que llevan años demandando la aplicación de las normas que impidan continuar la proliferación de trabajadoras sexuales en la calle Pedro Clisante, estas preocupaciones no han sido escuchadas. Por el contrario el turismo sexual continúa siendo promovido a la vista de todos.



La ordenanza aprobada hace seis años obliga a un movimiento de todos los negocios, de bares y todo lo que pueda incitar a la prostitución, hacia la parte este de la calle Pedro Clisante, para llevarlo a una especie de zona rosa.



Recientemente, en una entrevista con un medio español, el alcalde de Sosúa, Wilfredo Olivences (El Chamo) salió al frente a las denuncias y aseguró que la prostitución está en todas partes.



“La prostitución es parte de la cultura del mundo, es parte de la tradición y está en España. Allá no todas son santas ni vírgenes. Sosúa es un pueblo encantador. Siempre en los pueblos turísticos hay cosas buenas y hay cosas malas”, apunta el funcionario.



Dijo que como alcalde de Sosúa, puso el ejemplo y cerró sus tres establecimientos para ser alquilados. En la actualidad funcionan tiendas chinas.



“Yo he sacrificado mis negocios y mis finanzas para que el pueblo vea que se hace un esfuerzo por mejorar el status de Sosúa como pueblo”, puntualizó.



De su lado, Alis de la Serna dijo que existe una resolución ya aprobada para que cesen las actividades en los negocios, bares y todo lo que pueda incitar a la prostitución en la parte este de la calle pedro Clisante. A la fecha esto no se ha materializado.



“Como el alcalde es dueño de algunos bares, entonces no se ejecuta la resolución para que se retome el control de esta calle”, expresa de la Serna.



De acuerdo con las denuncias, Olivences es propietarios de tres bares que están ubicados en el epicentro donde opera la prostitución y por eso se niega a cumplir la ordenanza. Durante la pandemia del covid 19, uno de sus negocios fue cerrado por saltarse el protocolo de medidas sanitarias.



Desde hace varios años, ante el desbordamiento de la prostitución y la falta de controles por parte de las autoridades competentes, diversos sectores han mostrado su preocupación por la prostitución libre que opera en Sosúa de la provincia de Puerto Plata



La preocupación nace de algunas madres quienes se quejan amargamente de la gran cantidad de trabajadoras sexuales en las calles y playas del casco urbano de este municipio.



Aunque se han realizado varios operativos por parte de la Procuraduría General de la República, la Fiscalía de Sosúa, Ministerio de Salud, Medio Ambiente, Turismo, y demás autoridades competentes para buscar una salida para controlar el turismo sexual, esto no ha funcionado.



En la pasada gestión municipal de Ilana Newman se intentó aplicar la resolución para controlar el dessorden pero no pudo avanzar en la medida en que pretendía.