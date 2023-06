Email it

Santiago. En los allanamientos del pasado martes que efectuaron el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía a los miembros de la red desarticulada por la operación Halcón IV se les ocuparon e incautaron múltiples evidencias que los vinculan a ilícitos de tráfico de drogas, tráfico de armas, homicidios y lavado de dinero.



Con la movilización de estas agencias de investigación, se persigue el procesamiento de las estructuras cuyos miembros, varios bajo prisión y otros en distintos países, son investigados por asesinatos, narcotráfico, soborno, secuestro, lavado de activos y otras actividades criminales ocurridas en varias provincias del Cibao.



Durante la intervención en el distrito municipal Cenoví, en San Francisco de Macorís, fue detenido Daniel Alfredo Paulino Cáceres, a quien se le ocuparon 14 paquetes de cocaína, con un peso de 16 kilos; también, una pistola marca Glock, 9 milímetros, la suma de 994,000 pesos y 3,127 dólares estadounidenses en efectivo, en tanto permanece prófugo de este allanamiento otro importante miembro de la red, Kelvin Manuel Concepción López.



En otro de los allanamientos en los Cerros de Gurabo en Santiago, fue detenido Fernando Divari Cruz Valerio, a quien se le ocupó una escopeta calibre 12 milímetros y una pistola 9 milímetros, ambas ilegales.

Por igual, durante un allanamiento realizado en Santiago en la vivienda propiedad de Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla) se ocupó la cantidad de siete libras de marihuana. La operación interagencial resultó, además, en la incautación de 18 vehículos de distintas marcas y modelos, así como decenas de inmuebles.



Entre los principales investigados y líderes de la red figuran Joel Ambioris Pimentel García (a) La J, José Halminton Ureña (a) Nino Come Mezcla, Isidro Marcelino Tavares Acevedo (Chicho) y Rafael Tomás Conill Salcedo (a) Niño Hot Dog (que también usa el nombre de Máximo Alberto Sánchez), Kelvin Manuel Concepción López (a) el Menor.



También, Ángel Pascual García Vásquez (a) Alex Capucha, Alejandro Vidal (a) Alex, Carlos Erik Abreu Ureña, Briayan Rafael Abreu Ureña, Ilich Raymundo Báez Ureña, Jonás Antonio Turbi Molina (a) Jonás, Francisco Rosario Matías, Elimelec Quiñones Calderon, José Miguel Fabián García Sánchez y Luis José Bonilla Santana (a) Viento, Jencil Freund Arias (a) Toro, Deibys Santiago Santiago (a) Fory Two, Kelvin Pablo García Rodríguez (a) Kelvin Fantasma, Allison Moreno Rodríguez (a) Barajita, Luis Amaurys Pimentel García, entre otros.

Abogados dicen no hay pruebas contra clientes

Kelvin Manuel Concepción López, de 43 años, acudió al palacio de justicia para entregarse ante la Fiscalía de Santiago por vía de su abogado Jorge Contreras, aunque no lo hizo por no tener orden de arresto en esta jurisdicción. Concepción López es sindicado como supuesto administrador de los puntos de drogas en la provincia Hermanas Mirabal como parte de la estructura que encabeza Joel Ambioris Pimentel García, alias La J.