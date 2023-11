Según estadísticas del Ministerio de Salud Pública, el 70.1% de la población dominicana sufre de obesidad, razón por la que muchas personas ven las cirugías bariátricas como una opción para combatir el sobrepeso.

En este Día Mundial de la Lucha Contra la Obesidad, elCaribe conversó con el cirujano bariátrico, Gustavo Rodríguez Blanco, quien habló de las ventajas, los costos y la cantidad de cirugías bariátricas que se han realizado en la República Dominicana.

La cirugía bariátrica es la alteración quirúrgica del estómago, el intestino o ambos para perder peso. Este conjunto de procedimientos solo se les pueden realizar a personas que alcancen el índice de masa corporal, definió Rodríguez Blanco.

El especialista explicó que con este tipo de cirugía el paciente pierde del 50 al 70 por ciento de su peso corporal, debido a que se realiza un reducción del estómago.

Resaltó que otra de las ventajas que tienen las cirugías bariátricas, es que corrige la diabetes en un 97% y la presión arterial en más de un 83%, dependiendo del tiempo que el paciente tenga padeciendo estos tipos de enfermedades.

“Aparte del cambio en su físico los paciente también cambian su vida al ver desaparecer estas clases de enfermedad”, aseguró.

Cuántas cirugías bariátricas se realizan en RD

De igual modo, el doctor Blanco declaró que en el país cada vez son más frecuentes las bariátricas, porque desde la Sociedad de Médicos Bariátrico se están realizando más 2,300 cirugías al año.

No obstante, aclaró que son muchos los médicos que realizan este tipo de cirugías de manera empírica, pero estas no se contabilizan debido a que no están certificados.

El experto en cirugías metabólicas afirmó que de todas las bariátricas que se han realizado en la República Dominicana la más popular es la “Manga gástrica”, que es el corte vertical de estómago, donde se extrae del 70 al 80 por ciento de este órgano.

Añadió que este tipo de intervención quirúrgica tiene un efecto parecido al Bypass gástrico, que es un poco más complejo y muy practicado.

Puedes leer:

La cirugía bariátrica reduce el riesgo de cáncer y diabetes, según expertos

Sin embargo, afirmó que en la actualidad la «Manga Gástrica” es la más practicada a nivel mundial, porque técnicamente es más fácil de realizar, dijo el endoscopista.

El cirujano en “Balón Gástrico”, expuso que hay otros tipos de cirugías bariátricas que se centran en personas que padecen de diabetes, para ayudarlas a recuperar su función gástrica.

Balón Gástrico

“Son muchas las técnicas que se pueden realizar para ayudar a las personas a adelgazar de manera rápida y efectiva, e inclusive a los más pequeños de la casa, siempre y cuando sean sometidos a una dieta guiada por un verdadero nutricionista”, dijo el experto.

El doctor, que tiene más de 17 años de experiencia, describe las cirugías bariátricas como el Plan B, al que pueden optar las persona que ya han agotado todo el proceso que implican las dietas guiadas por los nutricionistas.

“Una vez que fracase en todos los múltiples intentos que el paciente realice con un experto en nutrición, entonces es que puede solicitar la intervención de un cirujano bariátrico, siempre y cuando aplique», afirmó.

Cuánto cuesta una cirugía bariátrica en RD

En cuanto al costo de las cirugías bariátricas dijo que el precio dependerá de los insumos que se utilicen, debido a que los materiales estadounidenses son los más caros, porque estos garantizan una mayor calidad, a diferencia de los taiwaneses y los chinos.

También, especificó que el precio de las bariátricas dependerá además del tipo de kit que se utilice, del cirujano y la clínica donde se realice la operación.

Explicó que los kits estadounidenses en la actualidad rondan por unos 3,000 y 4,000 dólares.

Sin embargo, los de marca chinas y taiwanesa cuestan alrededor de 1,500 dólares, por lo que los doctores que los utilizan suelen cobrar unos US$3,000 por la cirugía a diferencia de los que utilizan las marcas de mayor calidad, estas suelen costar de US$7,000 a US$8,000.

Después de la cirugía qué?

El doctor Gustavo Rodriguez resaltó que si ya el paciente agotó todo el proceso y y logró la intervención quirúrgica, entonces el paciente pasa la aplicación de dietas líquidas para cuidar los materiales que se implantaron, como son las grapas y debe de seguir trabajando de la mano de nutriologo.

“La cirugía no cambia el metabolismo del paciente, motivo por el cual si este no cambia sus hábitos alimenticios puede volver a su peso anterior en un periodo de dos años y medio, que es el tiempo que qué garantiza la operación.

«Esto es así sin importar la técnica que se utilice”, puntualizó.

Rodriguez Blanco agregó que las bariátricas duraderas son exitosas cuando el paciente pone un 50% de esfuerzo y voluntad y el resto lo garantiza el cirujano.

Las estadísticas sobre las cirugías bariátricas dicen que el 18% de las personas que se realizan este tipo de intervenciones quirúrgicas pueden volver a su peso anterior o a un mayor luego de 2 a 3 años.

Llamado a cambiar habitos alimenticios

En otro ámbito, el médico hizo un llamado a la población dominicana a educarse en la manera de comer, para disminuir el indice de obesidad.

“Porque desde nuestra bandera gastronómica hasta nuestra manera de alimentarnos es desbalanceada y desproporcionada, razón por lo que los niveles de obesidad son tan alto en el país.