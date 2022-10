La diputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia Dajabón, Sonia Agüero, denunció ayer que las autoridades de Salud Pública están disfrazando con el nombre de “ brote diarreico” la situación de cólera que afecta a los habitantes de la demarcación.



Al conversar con la prensa, la legisladora aseguró que la enfermedad está presente en la comunidad y se está propagando muy rápido, al punto de que puede llegar a afectar a todo el territorio nacional.



La congresista también afirmó que no existe ningún cordón de salubridad en la provincia fronteriza, indicando que el agua del río que llega a las llaves es del mismo color de la tierra, afectando la salud de todos los que la consumen, que tienen que trasladarse a centros asistenciales ubicados en otros puntos porque el hospital regional no posee las condiciones adecuadas para asistirlos.



No hay más casos



El pasado miércoles, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que no se habían reportado más casos de la afección en el territorio nacional y que la haitiana que ingresó con la patología desde Haití estaba en franca mejoría.



En ese sentido, el titular de la entidad, Daniel Rivera, llamó a la población a no alarmarse por el brote de cólera que sigue en aumento en el país vecino, porque desde el Gobierno se están haciendo los esfuerzos para evitar su propagación en el territorio.



Señaló que se mantienen en alerta y están reforzando las medidas preventivas del padecimiento en la zona fronteriza.



El funcionario reiteró a la ciudadanía mejorar la higiene personal y consumir alimentos bien cocidos.

El cólera lo ocasiona la ingesta de comidas y bebidas con agua contaminada con la bacteria denominada bacilo vibrio cholerae.