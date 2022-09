Esther Manzanillo sobre la Gigantomastia: ¨La situación que vivía con mis senos era frustrante¨

«Me duele mucho la espalda”, “Siento un gran peso en el cuello», «Ya no encuentro la talla adecuada», son algunas de las frases más utilizadas por las mujeres que sufren un aumento desproporcionado de las mamas (Gigantomastia).

Esta alteración es conocida como la Gigantomastia y es una condición muy común en todos las edades y afecta tanto a hombre como a mujeres.

Tal es el caso de Esther Manzanillo, una joven que padeció muchísimo tiempo esta condición pero gracias a una fundación que se encarga de la reducción de mamas, se operó y hoy su vida ha cambiado significativamente.

Pero para Manzanillo el problema no era solo “encontrar las tallas perfectas de los brasieres», sino también su salud emocional y física.

Los tiros de los brasieres se incrustaban en su piel y su espalda soportaban un peso aproximado de 20 libras , 10 en ambas mamas.

“Para mi era muy difícil, ser una persona joven, y no poder disfrutar de ciertas cosas porque el peso que cargaba sobre mis espaldas era insoportable y me cohibía de hacer actividades físicas, ponerme ropa de mi talla. Para mi, tener que comprar prensas con dos size por encima de mi talla porque mis senos no me permitían , era algo que en ocasiones me había hasta llorar de impotencia” manifiesta.