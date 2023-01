Email it

Santo Domingo.- La Liga Municipal Dominicana (LMD) el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) establecieron un acuerdo de trabajo para coordinar intervenciones conjuntas para impactar de manera preventiva en los territorios en cuya población prevalece alta incidencia de enfermedades infecciosas y no transmisibles.



Estas intervenciones de impacto rápido, coherentes con el Plan Estratégico de Salud 2030, contarán con la asistencia técnica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La visión de este plan enfatiza la educación y concientización de los pobladores para que sean multiplicadores de su propio bienestar.



Para desarrollar esta iniciativa, el presidente de la LMD, Víctor D’ Aza, el ministro de Salud, Daniel Rivera y el presidente de Fedomu, Kelvin Cruz se comprometen a la realización de operativos conjuntos de manera estacional, permanente y periódica en las áreas de mayor vulnerabilidad sanitaria.



Entre las acciones planificadas por las tres instituciones se incluyen Jornadas Masivas de descacharrización, control y eliminación de criaderos de mosquitos, fumigaciones, reforzamiento de los sistemas de recolección y disposición de residuos sólidos de los ayuntamientos involucrados, entre otras acciones.

Con esta estrategia, las autoridades buscan involucrar a las personas en los meses previos al esperado aumento de la circulación de vectores asociados a la incidencia del dengue, la malaria y de otras enfermedades de trasmisión vectorial. Asimismo se realizarán programas de visibilidad y difusión locales para promover acciones preventivas auto-gestionadas por las propias comunidades.



La LMD gestionará, la utilización de parques, plazas y espacios públicos para que, tanto los ayuntamientos, como las juntas de distritos municipales, y sus equipos culturales realicen los Convites Saludables de Prevención “Muévete y Baila por tu Salud” para prevenir y monitorear Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT), movilizar las pobladores y ciudadanos ubicados en los grupos de edad de alta frecuencia de enfermedades no transmisibles tales como la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes, las enfermedades coronarias, problemas cerebrovasculares y enfermedades mentales

Asimismo, la OPS acompañará a la Liga, al ministerio de Salud y a Fedomu en la selección cada año de los 10 municipios más saludables, en correspondencia con el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal (SIMAP Municipal). También formarán parte de este trabajo de selección y acompañamiento, el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, INC, (CDES).



Las tres instituciones firmantes de este acuerdo, organizarán anualmente el Congreso Internacional de Municipios Saludables para valorar el conjunto de enseñanzas aprendidas que a nivel local e internacional, se puede analizar y recolectar para mejorar la calidad de la gestión municipal en pro del aseo urbano, el control de factores ambientales que impactan a la salud, la gestión de riesgos, el ordenamiento territorial con inclusión de medidas de adaptación climática y otras intervenciones.