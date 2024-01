El levantamiento del distanciamiento físico cambió el comportamiento de algunos de esos microorganismos

La llegada del coronavirus en el 2019 estremeció el sistema sanitario del mundo debido a los confinamientos masivos en gran parte de los países, con diferentes duraciones, este hecho cambió la temporalidad de la circulación de otros virus respiratorios, así como la inmunidad de muchas personas, ante ellos.



Ante este panorama la República Dominicana no es la excepción, porque la influenza que causa la gripe, o el virus sincitial respiratorio (VSR), responsable de la bronquiolitis, que son afecciones estacionales, tras la liberación de las restricciones de movilidad junto a otors virus respiratorios comenzaron a cambiar su comportamiento e inciden con más notoria intensidad y severidad.



En este sentido, el presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax (Sdnct), Plutarco Arias, la neumóloga Evangelina Soler y el director de Epidemiología de Salud Pública, Ronald Eduardo Skewes Ramm, ofrecen una serie de detalles.



Por su lado, el doctor Plutarco Arias afirmó: “Puede ser que el covid afecta la inmunidad de la gente, porque esta enfermedad ha generado de todo en sentido de salud”.



Otras enfermedades respiratorias que han aumentado



Asimismo, el neumólogo explicó que no son solo las enfermedades ya mencionadas las que han aumentado, sino también la Bordetella pertussis que es una infección de las vías respiratorias altas y muy contagiosa que es causada por dos tipos de bacteria.



Agregó, que también se han incrementado los adenovirus; un grupo de virus que típicamente causan enfermedades respiratorias como resfriados, conjuntivitis (infección de los ojos), bronquiolitis o neumonía.



De igual modo, habló de la alta incidencia del asma bronquial que es caracterizada por una inflamación crónica de las vías aéreas (bronquios), que causa episodios recurrentes de sensación de falta de aire.



El Covid ha cambiado el comportamiento de otros virus



Otra especialista que habló del aumento de virus respiratorios tras la llegada del covid es la neumóloga Evangelina Soler, expresidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax (Sdnct).



La doctora Soler afirmó que después de la pandemia ha habido un importante incremento de todo lo que es virus respiratorios.



En este ámbito, planteó el ejemplo de los virus que solo les daban a los niños y ahora están afectando a los adultos de acuerdo a la edad, tal como el virus respiratorio sincitial que solo atacaba a los más pequeñitos de la casa y ahora contagia a los adultos.



Puntualizó que estos cambios vienen a raíz posiblemente de los tiempos de confinamiento cuando las personas, sobre todos los niños, no fueron expuestos a estos virus, razón por la que ellos no han creado la protección normal que les da la exposición.



De igual manera, se refirió a la inmunidad de las personas ante otras patologías, luego de haber padecido de covid, al explicar que de manera inmediata o a largo plazo es posible que el covid afecte el sistema inmunológico.



Agregó que todos los virus incluyendo el covid afectan el sistema inmunológico deteriorando la inmunidad, ya que durante unos meses se pueden registrar una caída de los glóbulos blancos, así como por un ataque directo del virus a la médula. También se ha comprobado que afecta el sistema cognitivo, dijo. dijo.



Sin embargo, el director de Epidemiología de Salud Pública, Ronald Skewes dijo que los virus siempre han existido; la diferencia es que ahora hay más mecanismos para detectarlos y distinguirlos.



“Luego del covid no tenemos más virus sino que hemos mejorado la capacidad para identificarlos, por lo que muchos y eso es lo que a muchos confunde, porque cuando ven que se identifica alguno que ya existía creen que es nuevo, precisó.



El epidemiólogo explicó que anteriormente todo era gripe y que nadie se preocupaba por saber si era H1N1, adenovirus o cualquier otro de los virus que hoy en día ya se identifican.



En este sentido, declaró que en los últimos 15 años se han identificado más de 15 virus y mutaciones diferentes.

