Debido a la nueva oleada de cólera que ocurre en Haití, en el país también puede presentarse un brote de la enfermedad, lo que pondría en riesgo el sistema de salud local porque según el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, este no está preparado para dar una atención permanente a los afectados con la patología.



“Yo creo honestamente que no estamos preparados porque el sistema dominicano de salud no tiene una atención primaria como tal”, afirmó el galeno, quien aseguró que la enfermedad siempre ha estado presente en el territorio nacional.



No obstante, manifestó que contrario a lo que pasó en el año 2010, los profesionales de la medicina ya saben cómo tratar a quienes resultan afectados con la condición, los cuales se manejan desde el punto de vista clínico con líquidos para la rehidratación.



Caba se expresó en estos términos, al participar en la segunda rendición de cuentas de la gestión del doctor Clemente Terrero al frente del hospital infantil Robert Reid Cabral.



Ambos galenos recomendaron a la población no consumir comida de la calle, ingerir agua potable, lavar los alimentos e higienizarse bien las manos.



Salud mantiene recorrido por zona fronteriza



El Ministerio de Salud Pública (MSP) sigue desplazándose por las zonas que son más vulnerables para contrarrestar el cólera.



Luego de visitar Barahona, Independencia, Pedernales y Elías Piña, las autoridades de la cartera llegaron ayer a Dajabón, donde dejaron instalada una unidad móvil para atender los casos que sean requeridos.



En nota de prensa, el titular de la entidad, Daniel Rivera, manifestó que hasta el momento no se tienen registros de contagios de la enfermedad, por lo que continuarán aplicando con rigurosidad las medidas preventivas para que la condición siga favorable.