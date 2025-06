Santiago. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró que el corazón del Cibao, está impulsando el desarrollo a través de más inversiones y más exportaciones, que se reflejan en la mejora de la calidad de vida de todos los dominicanos.



La vicemandataria habló al dictar la conferencia “Impulsando las exportaciones desde el corazón productivo del Cibao”, en un almuerzo empresarial conjunto de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) y la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo).



Al abordar el impacto, dijo que se cuentan con más de 160 empresas de la región Norte que generan dinamismo al sector exportador y llevan con orgullo los productos dominicanos a los mercados del mundo.



Peña destacó que la región, especialmente Santiago, no solo representa el 32% del PIB industrial del país y el 60 por ciento del empleo nacional, sino que también lidera una transformación exportadora que está llevando los productos dominicanos a los mercados más competitivos del mundo.



La vicepresidenta informó que en el año 2024 el país cerró con exportaciones superiores a los 13,000 millones de dólares millones, y que en lo que va de 2025, el ritmo de crecimiento se mantiene firme, resaltó que solo en el primer cuatrimestre de este año, las exportaciones alcanzaron los 4,636 millones de dólares, con una tasa de crecimiento del 12.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior.



“El dinamismo exportador es el resultado del compromiso de nuestros productores, emprendedores y aliados estratégicos, que cada día apuestan por la calidad, la innovación y la competitividad”, afirmó.



Cifras exportaciones



Raquel Peña proyectó que para finales de 2025, las exportaciones totales podrían alcanzar los 14,800 millones de dólares, con una expectativa de más de 8,700 millones de dólares, solo en zonas francas, que continuará posicionándose como uno de los pilares más resilientes de la economía dominicana.



Entre los sectores destacados, Peña señaló el sector agropecuario como una de las mayores fortalezas del Cibao, ya que en el 2024, esta actividad generó 3,273 millones de dólares en exportaciones, con un crecimiento interanual de 17.7%, y se proyecta que en cinco años podría superar los 5,000 millones de dólares.



Citó avances concretos en la producción de huevos, que ha pasado de 150 millones a más de 350 millones de unidades mensuales, y la exportación de cacao orgánico y cigarros premium, productos emblemáticos del Cibao que han conquistado nichos de alto valor en Europa, Estados Unidos y Asia.



En el caso de la minería, Peña reveló que el primer trimestre de 2025 ya supera los 300 millones de dólares en exportaciones, un 25% más que en 2024, y aportó más de 5,500 millones de pesos en ingresos fiscales solo en enero, lo que consolida este sector como una fuente clave de crecimiento económico responsable.



La vicepresidenta dedicó parte de su discurso a reconocer el creciente protagonismo de las mujeres emprendedoras en las exportaciones, destacó que en América Latina y el Caribe las empresas lideradas por mujeres podrían aportar más de 12 billones de dólares a la economía global este año. Anunció el fortalecimiento del programa de formación 4.0, que busca preparar a más de 100,000 jóvenes en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con miras a posicionar al país para el 2028.

Turismo, servicios y economía naranja

La vicepresidenta Raquel Peña también abordó el crecimiento del sector servicios, que en 2024 generó más de 2.280 millones de dólares, con un incremento del 29.4% respecto al año anterior, y subrayó que Santiago ha vivido una revolución turística, al pasar entre 1990 y 2020 de 2 hoteles a una vez en este 2025, con una ocupación promedio de 52.3% en este año.



También Raquel Peña valoró la creciente llegada de turistas extranjeros al Aeropuerto Internacional del Cibao, que recibió más de 96 mil extranjeros no residentes entre enero y abril, equivalente al 3.7% del total a nivel nacional.



Durante el acto, Marcos Santana Mena, presidente de ACIS, resaltó: “Santiago no solo produce, no solo exporta: piensa, lidera y construye el futuro con visión colectiva”.



Destacó que el liderazgo no puede ser una isla, sino una responsabilidad compartida con las comunidades y el medioambiente.



De su lado, Karel Castillo, presidente de Adoexpo, valoró los avances del sector exportador dominicano en medio de un entorno global desafiante. Llamó a seguir apostando por la innovación, por el financiamiento competitivo y la formación técnica como ejes principales.