El aporte de ese sector al producto interno bruto del país superó los RD$232 mil millones en 2024, según el CNZFE

El aporte de las zonas francas al Producto Interno Bruto (PIB) de la República Dominicana alcanzó los RD$232,696.3 millones en 2024, según datos del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE). Esta cifra representa un crecimiento absoluto sostenido a lo largo de 18 años, partiendo de RD$58,296.4 millones en 2007, pero revela también una participación relativa constante en torno al 3 % del PIB nacional.



En 2007, el PIB dominicano ascendía a RD$1.45 billones, de los cuales el 4.0 % correspondía a las zonas francas. Desde ese año hasta 2024, el PIB se ha quintuplicado, alcanzando los RD$7.4 billones, mientras que el valor agregado de las zonas francas se multiplicó por cuatro. No obstante, su participación dentro del total ha mostrado un ligero descenso, al estabilizarse entre 3.0 % y 3.5 % en los últimos diez años.

Uno de los puntos destacados en este período es que, aunque la participación relativa se ha reducido desde el 4.0 % inicial, el crecimiento absoluto ha sido consistente, incluso en años de crisis. Por ejemplo, en 2009, durante la crisis financiera global, el PIB creció modestamente, y las zonas francas mantuvieron un aporte estable en términos absolutos: RD$58,151.2 millones. Más adelante, en 2020, en plena pandemia de covid-19, el sector no solo resistió, sino que incrementó su valor agregado a RD$154,594.1 millones, y aumentó su participación en el PIB al 3.5 %, la más alta desde 2008.



Ese comportamiento contracíclico se confirmó en los años siguientes. En 2021, con la reactivación económica global, el aporte de las zonas francas dio un salto a RD$189,642.1 millones, y mantuvo un nivel elevado en 2022 (RD$200,563.3 millones) y 2023 (RD$208,300.4 millones). El ritmo de crecimiento en valor absoluto durante estos tres años ha sido uno de los más fuertes del período.



De hecho, entre 2020 y 2024, el valor agregado de las zonas francas creció en RD$78,102.1 millones, lo que representa más del 33 % del incremento total registrado en todo el período analizado. Esto sugiere un fortalecimiento reciente del sector, alineado con una mayor diversificación y dinamismo en sus actividades exportadoras.



A pesar de ese crecimiento, la participación relativa en el PIB se ha mantenido en niveles similares a los del inicio de la década de 2010. Desde 2012, la cuota de las zonas francas ha oscilado entre 3.1 % y 3.3 %, con ligeras variaciones anuales. En términos proporcionales, el año 2007 marcó el pico con 4.0 %, y el 2017 el punto más bajo con 3.0 %, pero el margen de fluctuación ha sido reducido.



En ese sentido, se puede observar una paradoja estructural: mientras el sector crece y gana valor agregado, su peso porcentual dentro del PIB se mantiene estable o levemente descendente.

Esto puede explicarse por el crecimiento acelerado de otros sectores de la economía, como la construcción, el turismo, el comercio y los servicios financieros, que han expandido su participación dentro del producto nacional en paralelo al desempeño de las zonas francas.



Al analizar los saltos más significativos en términos absolutos, destacan tres períodos: entre 2018 y 2019, con un aumento de RD$16,243.4 millones; entre 2020 y 2021, con RD$35,047.9 millones; y entre 2023 y 2024, con RD$24,395.8 millones. Estos incrementos coinciden con fases de mayor dinamismo en la inversión extranjera directa y la reactivación de cadenas de suministro globales.



El acumulado total del aporte de las zonas francas entre 2007 y 2024 asciende a más de RD$2.3 billones, lo que refleja su rol constante como un componente relevante de la economía dominicana. Aunque no es el sector de mayor peso dentro del PIB, sí ha sido uno de los más estables y con crecimiento sostenido, lo cual le otorga un valor estratégico en términos de generación de empleo, atracción de inversión extranjera y diversificación del aparato productivo.



Al cierre de 2024, la República Dominicana contaba con 94 parques de zonas francas en operación, lo que representa un crecimiento relativo de 8.0% con respecto al año anterior. Del total de parques, el 48.9% se encuentra en la Región Norte del país; el 21.3% en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo; el 21.3% en la Región Sur, y el 8.5% restante en la Región Este. En cuanto al tipo de propiedad, el 77.7% de los parques es propiedad privada, el 19.1% es de propiedad pública, y el 3.2% funciona bajo un modelo de administración mixta.



En términos de empresas, el año 2024 cerró con 843 empresas en operación, lo que representa un incremento del 2.8% frente a las 820 registradas en 2023. De estas, el 49.9% se encuentra en la Región Norte del país; el 25.7% en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo; el 14.0% en la Región Sur; y el 10.3% en la Región Este. En cuanto a su ubicación dentro de los parques, 52.0% de las empresas opera en zonas francas de propiedad privada, 15.3% en parques públicos, 10.0% en parques de administración mixta, y el 22.8% restante, corresponde a zonas francas especiales y de servicios.



Tabaco, textiles, y muchas más



En relación con las actividades económicas que desarrollan, el 19.0% de las empresas se dedica a la manufactura de tabaco y sus derivados. En segundo lugar, se encuentra el sector call centers/BPO, con el 12.7%; seguido de confecciones y textiles, con el 12.5%; servicios (11.4%); productos agroindustriales (6.8%), comercialización (5.9%), productos médicos y farmacéuticos (4.7%), productos eléctricos y electrónicos (3.6%), y cartón, impresos y papelería (3.4%). El restante 20.0% corresponde a otras actividades diversas.

Un generador de fuentes de trabajo, estadísticas

Durante el año 2024, el sector de zonas francas se mantuvo como uno de los principales generadores de empleos directos en la economía dominicana. Al cierre del año, se registraron 198,552 empleos directos entre obreros, técnicos y personal administrativo, lo que representa un crecimiento del 0.3% respecto al año 2023. Esta cifra constituye el nivel más alto de empleos alcanzado por el sector en toda su historia. En cuanto a su distribución por actividades económicas, la mayor cantidad de empleos se concentra en la industria de tabaco y sus derivados, con 39,005 empleos (19.6%); seguida por confecciones y textiles, con 36,194 empleos (18.2%); Call Centers/BPO), con 36,043 empleos (18.2%); productos médicos y farmacéuticos, con 33,437 (16.8%), entre otros renglones.

Ocupaciones

Por categorías ocupacionales del personal, el 63.4% corresponde a obreros, el 25.3% a técnicos y el 11.3% administrativo.