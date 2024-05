ESCUCHA ESTA NOTICIA

Agencias.- La etapa de testimonios en el juicio a Donald Trump por falsificación de registros contables terminó este martes en Nueva York, sin que finalmente el expresidente declarase ante el tribunal.

El juez Juan Merchan anunció que a partir de la próxima semana se dará paso a los alegatos finales y comenzará la deliberación de los jurados.

«El martes (próximo) escucharán los alegatos» de la defensa y de la fiscalía, «y espero que comiencen a deliberar» al día siguiente, dijo Merchan a los jurados.

Antes de que comenzara el juicio, el 15 de abril, Trump había asegurado que testificaría para «decir la verdad». Pero finalmente no lo hizo.

El jurado debe decidir si Trump es culpable, más allá de toda duda razonable, de 34 falsificaciones contables relacionadas con el pago de 130,000 dólares a la exactriz porno Stormy Daniels, para comprar su silencio y evitar un posible escándalo sexual al final de la campaña presidencial de 2016.

La actriz, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, asegura haber mantenido una relación sexual con Trump en 2006, cuando él ya estaba casado con su actual esposa Melania. Donald Trump lo niega.

Para declararlo culpable será necesaria la unanimidad de los jurados.

«Todo el mundo dice que no hay delito. Todos los expertos dicen que no hay delito y que no he hecho nada malo», afirmó a su llegada a los tribunales el martes el expresidente de Estados Unidos, primero en la historia en comparecer en un juicio penal.

Si fuera condenado, Trump, de 77 años, aún podría postularse a la presidencia.