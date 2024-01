Después de su partida un 24 de abril del 2021, la ausencia del gestor cultural de la provincia La Altagracia, ingeniero y empresario Darío Yunes, se hace más notoria en el mes de enero. El higüeyano distinguido, quien fuera comentarista del popular programa radial El Gobierno de la Mañana, encabezó durante varios años La Feria de la Yuca, con la promoción de diversos productos que se extraen del tubérculo cultivado en nuestra isla desde los tiempos precolombinos.



Yunes siempre tuvo una preocupación que llegó a socializar con sus conciudadanos de la región oriental. Y fue la falta de un gentilicio que se acuñara hasta integrar a todos los nacidos en la zona. Su bonhomía no le permitía aceptar que mientras había regiones donde su gente se definía como cibaeña, sureña y liniera, la del Este no se conociera como “esteña”.



En actividades en las que le acompañamos en Higüey compartimos su preocupación, entendiendo la falta de un gentilicio integrador como un verdadero problema de identidad regional. Hoy consideramos que es tiempo de retomar la bandera de Yunes, quien fue el presidente de la Comisión Civil para el Desarrollo de la Provincia La Altagracia (Cocdepal).



Reseñas publicadas en los periódicos nacionales de enero del 2015 destacan que Yunes, en su condición de coordinador de Yunes, coordinador de la Cocdepal, reconoció de manera póstuma a figuras como Rufina Santana, más conocida como Dulce Empanadilla, al músico Paco Arache y al narrador Ramón Marrero Aristy.



El líder comunitario ido a destiempo dijo aquella vez que los organizadores de la Feria, cuyas actividades comenzaban el 20 de enero, antes del Día de La Altagracia, buscaban reconocer también en vida a sus coterráneos merecedores.



Fue así como en el acto inaugural de la Feria fueron reconocidos los altagracianos no residentes en la provincia, doctores Olivo Andrés Rodríguez, Ruddy Rafael Guerrero y Rolando Cedeño Cedano; los periodistas Frank Núñez Guerrero y Manuel Quiterio Cedeño, así como Viviano Cedeño Rijo, Brígida Peguero, Héctor Patricio Ceballos y Nurys García, entre otros.