Santo Domingo.- El dueño de un carro Kia Río Sedan 2021 color naranja denunció que una agente de la General de Seguridad y Transporte Terrestre (Digesettrd) le rompió el cristal trasero de su vehículo.

El conductor grabo un video el cual subió a las redes sociales explicando que, “ella me rompe el cristal de mí carro porque ella es ella, le digo que me muestre sus documentos, que se identifique conmigo y no quiere”.

La agente de la Digesettrd alega que el chófer le tiró el carro encima, según muestra la discusión grabada tras el incidente.

“El me tiró el carro encime y yo le di con eso, tú tienes carama búscala, expresa la autoridad metropolitana en el video que circula en las redes.

El hecho ocurrió en la carretera Mella con Charles de Gaulle frente a la tienda de electrodomésticos A & B electromuebles.