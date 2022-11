El doctor Luis López Tallaj presentó su proyecto “El chip de la juventud”, un avance médico que ya está impulsando el bienestar hormonal, la calidad de vida y la belleza de las mujeres.



Se trata de un fito-implante de testosterona bioidéntica cien por ciento natural, extraída del ñame, que está avalado clínicamente por la CE y FDA.



“El chip de la juventud”, es el nombre y marca comercial patentada en España por el doctor Tallaj. Con juventud el doctor no sólo se refiere a la mejora de la belleza externa, sino a la recuperación del equilibrio interno hormonal propio del periodo previo a la menopausia.



Testosterona y ñame



De acuerdo con Tallaj, hoy se ha demostrado que los síntomas para diagnosticar un desequilibrio hormonal femenino en premenopausia (en torno a los 40-45 años) y menopausia están ligados a un descenso drástico de la testosterona.



“La testosterona no es solo una hormona masculina. Esta hormona está presente en ambos sexos y resulta que durante la edad fértil de la mujer, su nivel es tres veces superior a la de los estrógenos”, dijo el doctor.



En cuanto al ñame, destacó que es un tubérculo con grandísima implantación en casi toda América Latina, donde la cultura tradicional históricamente le ha otorgado propiedades curativas, y lo ha convertido en un alimento esencial en mujeres menstruantes, embarazadas o en la menopausia.

“Hoy se sabe a través de estudios médicos y farmacológicos que cerca de nueve especies de ñame ofrecen beneficios a nivel hormonal y de la cortisona, probados científicamente”, explicó Tallaj.



¿Por qué microimplante?



Según Tallaj, la razón del microimplante es porque la testosterona tiene dos vías probadas de actuación eficiente: subcutánea (la del chip) y tópica. La segunda implica riesgo de transferencia, además de resultar más complicada en su dosificación.



¿Por qué fitonatural versus sintético?



Según el doctor Tallaj, porque las hormonas de origen vegetal son bioidénticas, mientras que las químicas o sintéticas, al no proceder de una materia viva, nunca lo son al cien por ciento.



Además, porque las hormonas bioidénticas tienen una estructura exactamente igual a las producidas por nuestro organismo y se fijan en los mismos receptores donde lo hacen las hormonas propias , sin provocar ningún efecto secundario en las personas sanas, no alérgicas.



“Es una terapia de reemplazo de testosterona que puede ayudar a devolver gran parte de ese vigor juvenil a su cuerpo y espíritu, puede ayudar a restablecer los niveles de testosterona de tu cuerpo adonde estaban antes, mientras disfruta de más energía, más fuerza, más resistencia sexual y más disfrute de su vida”, resaltó el especialista.