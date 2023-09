Este es el tiempo que estará fuera Jasson Domínguez por su operación

El jardinero dominicano de los New York Yankees, Jasson Domínguez, se someterá a una cirugía Tommy John y se espera que se pierda entre 9 y 10 meses, anunció el manager Aaron Boone, según Bryan Hoch de MLB.com.

«Definitivamente es una noticia muy impactante», dijo Domínguez recientemente después de que le diagnosticaran un desgarro del ligamento cruzado anterior, según Hoch. «Nunca esperas que este sea el resultado. Ahora, entendiendo lo que pasó, tenemos que mirar hacia adelante y superarlo».

Jasson Domínguez irrumpió en escena después de hacer su debut en las Grandes Ligas el 1 de septiembre.

El joven de 20 años se convirtió en el jugador más joven en la historia de los Yankees en conectar un jonrón en su debut en la MLB después de llevar al derecho de los Astros de Houston, Justin Verlander, a lo profundo.

Domínguez terminó su breve temporada de novato con OPS de .980, cuatro jonrones y siete carreras impulsadas en 31 turnos al bate en ocho juegos.

«Definitivamente, es algo sorpresivo, ósea, para nada yo me esperaba esto ni me esperaba que esto me fuera estar pasando. Pero yo pienso que al final paso, y lo que hay es trabajar de aquí en adelante» dijo Dominguez a traves de un interprete inmediatamente se hizo de conocimiento público la gravedad de su lesión.