La jueza de la Corte de Familia del Condado del Bronx, en Nueva York, magistrada Fiordaliza Rodríguez, afirmó que el juez no puede dejarse influenciar por “la farándula” a la hora de tomar una decisión sobre los procesos que están ventilando, la cual debe estar basada en los hechos y evidencias que se presentan.

Entrevistada por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, asegura que los jueces deben tomar decisiones sobre las pruebas que se les presentan.

“Como juez uno tiene que estar basado en lo que se le presenta, uno tiene que tener buen conocimiento sobre la ley y también llevarse sobre los hechos y la evidencia de que los abogados postulan”, agregó.

La magistrada de origen dominicano entiende que quienes no estén satisfechos con las decisiones que toma el juez, tienen la oportunidad y el derecho de recurrir la sentencia para que la Corte de Apelación examine el caso.

“Uno trata de no ver las redes sociales, los periódicos, para que les pongan más presión, yo no me llevo de eso, las decisiones que tomo, lo hago con la más certeza que pueda”, puntualizó.

La magistrada Rodríguez manifestó que cuando el juez está tomando una decisión debe abordar el caso con delicadeza, apelando a la comprensión, respetando la dignidad de las personas y explicándole el fundamento de la medida.

“Se merecen el respeto y la explicación de que uno está tomando la decisión basada en la ley y en las pruebas que están presentando”, insistió.

Frente a una corriente mayoritaria de la expresión popular, dijo que el juez le hace saber a las personas de forma delicada que entiendan la decisión, aunque la situación sea difícil de comprender.

Exhorta a la mujer a no tener miedo y afrontar con firmeza el acoso sexual

La jueza de la Corte de Familia del Condado del Bronx, en Nueva York, magistrada Fiordaliza Rodríguez, advirtió que la mujer no debe tener miedo de reportar a quienes incurren en acoso sexual, dentro o fuera del trabajo.

Planteó que el acoso sexual afecta a la mujer mentalmente, puede reducir la autoestima y tener implicaciones en término de rendimiento y calidad en el trabajo.

Rodríguez aseguró que se trata de algo serio donde se deben crear las condiciones para que la víctima de acoso sexual tenga apoyo en su lugar de trabajo.

Sin embargo, sostuvo que hay muchas mujeres que no reportan los casos de que son víctimas de acoso.

“Si te sientes con confianza en ti misma, puedes decirle a la persona, sin tener ninguna vergüenza: a mí no me gustó eso que hiciste, no me gustó por esa razón…”, acotó.

Sostuvo que si ante el llamado de atención a quién incurra en acoso, no se detiene la práctica, la mujer debe actuar con firmeza y registrar una cronología de los hechos para su reporte del caso a sus supervisores en el trabajo.

Afirmó que la primera manera de la mujer protegerse sobre el acoso sexual es educándose sobre el fundamento de esa acción delictiva en su contra.

Consideró que el acoso sexual no solamente se ocurre en el trabajo, sino también fuera de la jornada laboral y le ocurre tanto al hombre como a la mujer.

Asegura que cuando sucede el acoso, la persona objeto de esa acción debe consultar a personas cercadas sobre cómo protegerse y enfrentar a la persona que está ejerciendo ese tipo de mecanismo.

“Dejándole saber sin cuestión de que uno no está de acuerdo con ese tipo de trato, ese tipo de broma, que no se lo encontró de que eso es apropiado, dentro o fuera del trabajo”, significó.

La magistrada Rodríguez expresó sentirse orgullosa de haber participado en la Cátedra Magistral Dra. Ana Teresa Paradas Sánchez, organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), con el tema “Empoderamiento de las Mujeres y Eliminación del Acoso Sexual en el Ambiente Laboral”.

“Estaba fabulosa, estaba bien orgullosa de estar ahí”, precisó, tras afirmar que es interesante dar conocimiento y hablar un poco más sobre el tema.