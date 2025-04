NUEVA YORK.- Con la asistencia de más de un centenar de integrantes del Partido Fuerza del Pueblo (FP), entre dirigentes, militantes y amigos de la entidad en esta ciudad, el ingeniero Ramón Santana lanzó oficialmente el pasado fin de semana su precandidatura a la presidencia de la organización por este estado.

Durante su discurso, sostuvo «estamos comprometidos con la visión que debe tener esta organización, porque creemos que podemos hacerlo mejor, de que ha llegado el momento de guiar al partido hacia una mejor dirección, y tenemos claro que esto representa un gran compromiso».

«Esto no representa una postura de abstención de beneficios económicos. Así que tengo tres pilares: Unidad, Transparencia e Innovación. Son fundamentales para que esta organización tenga un futuro seguro. Todos saben que, como comunidad, tuvimos una participación del 17% en las últimas elecciones”, dijo.

«Este es un asunto sin precedentes que preocupa a todos los partidos, por eso, creemos que la unidad es esencial en el partido». «Es imposible, no es fácil detectar un partido que, dividido, con rencor y chismes haya llegado al poder».

Al ser cuestionado que de ganar la posición qué medidas tomaría para favorecer a la militancia y la comunidad. Respondió: En primer lugar, garantizar la unidad del partido. Ningún partido puede alcanzar el poder ni lograr un buen resultado electoral sin la unidad de la comunidad. Tiene que ser una unidad monolítica.

“En segundo lugar, debemos buscar la transparencia, ser mucho más transparentes, en el sentido de que los planes no pueden hacerse desde cero».

«Debemos abrir las puertas de la verdad para que el orgullo y la honestidad fluyan dentro del partido, y, por último, creo que es esencial innovar, porque si seguimos haciendo lo mismo, obtendremos los mismos resultados».

“Esto no es ninguna sorpresa. No solo en la RD, probablemente en cualquier proceso electoral. Estos son desafíos que tenemos. No tenemos una varita mágica. Lo que creemos es que el ejército de camaradas que creen en nosotros, y también nuestros adversarios, se unirá para lograrlo”.

El acto se efectuó en el restaurant Marisco Centro, próximo al estadio de los Yankees en El Bronx.