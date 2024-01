Gala Helena cree que la formación del historiador de arte tiene que ser exigente en cuanto a fechas, nombres y apellidos de artistas y ciudades de creación de obras de arte. Recuerda que para graduarse en Historia del Arte, no solo tuvo que redactar aproximadamente quince disertaciones de entre 10 y 25 cuartillas cada una, sino también memorizar 1,500 obras de arte “con derecho a equivocarme únicamente de una decena en la fecha de creación, y sin derecho alguno a equivocarme en los nombres del artista, ni en el título de cada obra”. La gestora cultural también tenía que saber decir unas cuantas palabras acerca de cada obra memorizada, en caso de que así se lo solicitaran. En la actualidad, Gala Helena se encuentra inventariando y cataloga 150 obras de arte que fueron donadas a la institución donde labora, el Kunsthaus Centre d’art Pasquart.

¿Dónde estudió y con quiénes?

Estudié en mi casa materna con mi abuela Sara Sabine Levy de Miranda y mi madre Luz del Carmen Miranda Levy, así como en la paterna con Juan Antonio Mayí Reyes. A los 3 años me integré a un preescolar parisino, y a los 5 inicié el sistema de escolaridad francesa que concluí con 17 años y medio en el Lycée International Ferney-Voltaire en la frontera franco-suiza. Ahí me hice Bachiller en Humanidades. Me formé en Historia del Arte con los maestros Víctor Stoïchita y Julia Gelshorn en la Universidad de Friburgo, y profesionalmente, me instruyeron Floriane Morin y Albertine Kopp. La primera, conservadora de la colección del Museo de Etnografía de Ginebra (MEG) y la segunda, ideóloga y fundadora de la Davidoff Art Initiative. Fui pasante y asistenta de ambas. A Morin le debo la profesional que soy hoy día en el Kunsthaus Centre d’art Pasquart.



¿Cómo ha sido su trayectoria como historiadora del arte?

Mi pasantía de la Maestría en Historia del Arte fue en la Colección África del MEG. Durante 6 meses Morin me formó para trabajar con archivos de una colección de obras de arte y con el inventario de 47,000 objetos. En 2018, el museo recibió una donación de 300 dibujos del centroafricano Clément-Marie Biazin, que constituyen como un diario de viaje y que tuve a cargo durante mi contratación, ya que luego de la pasantía me volvieron a contratar como historiadora de arte freelance. Ella me confió la redacción de 300 fichas de inventario en el catálogo de obras del MEG, me gané su confianza corrigiendo la nomenclatura colonial que persistía durante los meses en que era estudiante de maestría.



¿Afectará la tecnología a este fenómeno cultural?

La Historia del Arte tal como la ejerzo es una ciencia que requiere investigaciones y cuyo producto final son textos literarios. En ese sentido, la tecnología es aliada para ofrecernos imágenes en alta resolución de las obras de arte, pero no remplaza el órgano del cerebro.



¿Qué aprendió de la historiadora de arte Albertine Koop?

Junto a Albertine Kopp aprendí el respeto hacia los artistas, el rigor profesional y la precaución. Fue una experiencia gratificante, ya que obraba por buenas condiciones para artistas dominicanos que ya conocía, no obstante era menester mantener la distancia con ellos y deberles el respeto. Me enseñó que las buenas condiciones para los artistas empieza por el respeto mutuo.



¿Y cómo fue su experiencia con la curadora del MEG Floriane Morin?

Floriane me pedía que la acompañara con cada una de sus citas profesionales, y aprendí mucho a su lado. Ella confió en mí la modificación de la base de datos de la colección, el inventario. Mis aportes iban acompañados de investigación científica, basada en hallazgos personales que aportaba para mejorar la calidad de la biografía de los objetos de la colección. Para corregir y mejorar inventario leí los archivos manuscritos de 1900 a 1930, libros especializados; tesis doctorales, artículos antiguos de la prensa ginebrina, enciclopedias y revistas científicas para conseguir los datos que buscaba.



¿Cuál sería el impacto de la investigación en la actividad artística misma, en los artistas y obras de arte?

La investigación le permite a los artistas tener mayor alcance, ya que la divulgación de las artes visuales es uno de los objetivos de la investigación. Las obras de arte ganan en estar inventoriadas cuidadosamente para que le acompañen mayor cantidad de información a lo largo de sus vidas. Las obras tienen una biografía, que nace junto con la obra. Una obra de arte sin historia tiene menor valor monetario, histórico y afectivo.



¿Contribuye en Wikipedia y es cofundadora de Ennegreciendo Wikipedia, en qué consiste ese proyecto?

Soy fundadora de Wikimedistas para artes y culturas de nuestras islas junto a Vanessa Castellanos, egresada de la ENAV y cofundadora de Ennegreciendo Wikipedia con Ivonne González. El primero consiste en mejorar y crear más entradas a todas las artes y sus creadores originarios del Caribe sin distinción de tiempo ni de disciplina, y el segundo consiste en editar sobre temas relativos a África, personas con orígenes africanos, eventos relativos a las independencias, y los términos de descolonización.



¿En qué proyectos se encuentra?

Estoy inventariando y catalogando 150 obras de arte que fueron donadas a la institución donde laboro, el Kunsthaus Centre d’art Pasquart. Entre el 6 y el 10 de marzo estaré en la feria de arte ARCO en Madrid, porque las galerías de arte del Caribe son el centro de atención en este año. Mi ocupación principal está en el área de investigación sobre el arte del Caribe para lo cual creé Arts Caraïbes ¡Ô!, que me permite conocer muy de cerca los artistas caribeños que son parte de la diáspora en Europa. Es un grupo con 7 de ellos y yo: Mónica Ferreras de la Maza (Basilea-RD), Ivonne González (Ginebra-RD), Laura Arminda Kingley (Zúrich-RD), Susan Mézquita (Biel/Bienne-RD), Miguelina Rivera (Marsella-RD), Ernesto Rodríguez (Giubiasco-RD) y Chaveli Sifre (Berlín-Puerto Rico). Compartimos tutoría e intercambios sobre su labor artística. Visito sus talleres para redactar ensayos, artículos y/o monografías sobre sus obras. También cuento con mi página web www.galamayimiranda.com.

Opinión

La investigación les permite a los artistas tener mayor alcance ya que la divulgación de las artes visuales es uno de los objetivos de la investigación”.

Práctica

La Historia del Arte tal como la ejerzo es una ciencia que requiere investigaciones y cuyo producto final son textos literarios”.