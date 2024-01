Carolina Mejía y Omar Fernández no solo son hijos de expresidentes, también tienen otras características que hacen que sus candidaturas sean fuertes y se hayan colocado como favoritas. Carolina ya es presidenciable, y por eso tiene que ganar, y hacerlo de manera convincente. Pero para el PRM, también es un asunto de sí o sí por varias razones. Significa retener la plaza electoral más importante, además de que la candidata es la secretaria general del partido, y por encima de todo, ella no aspiraba, sino que la aspiraron. Es sin dudas, una candidatura prioritaria para el oficialismo.



Caso Omar



Ser candidato y a la vez ser hijo de un tres veces presidente, que además todavía aspira, tiene doble filo. Pero a Omar parece que no se le transfiere el rechazo a su padre, aunque sí su aprobación. Una mezcla de carisma y buen manejo han hecho de él un producto electoral potable. Es una especie de niño mimado, tanto así que le perdonaron su indecisión cuando lo mencionaban, indistintamente, como posible candidato a senador o alcalde.



Su escenario



Es posible que si no se daba la alianza opositora, Omar no se hubiera arriesgado a lanzarse tras la senaduría. Probablemente se hubiera ido por lo seguro, es decir, repetir como diputado. De hecho, la ampliación de la alianza, que en un primer momento no incluía el Distrito Nacional, fue anunciada un jueves y él anunció sus aspiraciones el domingo siguiente. El panorama que encuentra es favorable, porque hubo mucho ruido en torno al PRM antes de que se anunciara que Faride Raful no sería la candidata. La candidatura de Guillermo Moreno pudo haber tenido cierto impacto en algún momento, pero no de la forma en que se dieron las cosas. Omar sale favorito, pero sus posibilidades menguarían en la medida en que la maquinaria del PRM se involucre en la campaña. Un dato en su contra que muchos no ven: los presidenciables del partido oficialista, que por cierto, son del Distrito Nacional, serían los más interesados en parar a un potencial adversario.