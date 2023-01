Email it

“Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan” son parte de las letras de la nueva canción de la artista colombina Shakira, titulada como sesión número 53 del DJ argentino Bizarrap, este nuevo éxito de la artista está estremeciendo las redes sociales.

Shakira junto al productor de moda, Bizarrap, lanzaron este tema este miércoles 11 de enero por la noche, el cual está resultando ser todo un éxito. En tan solo horas de su lanzamiento ya tiene más de 3.5 millones de vista en You Tuve.

“Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni que suplique”. “Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te sal-piqué», «me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda», son algunas de las letras que la colombiana le ha lazado a su exmarido Gerard Piqué el exfutbolista del FC Barcelona.

Twitter esta sacudido a causa de Shakira, las letras más twittiadas son: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, “Una loba como yo no está ‘pa’ tipos como tú” son de las principales freses que están bateando en esta red.

Además de estas freses se encuentran otras que atacan directamente a Clara Chía, actual novia del exjugador: «Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, clara-mente es igualita que tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú».