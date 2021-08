Papa Francisco a RD: ”No estás sola, yo estoy con ustedes”

La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Betty Gerónimo, calificó de inolvidable la experiencia de poder compartir con el papa Francisco, en la Red Internacional de Legisladores Católicos.

“Gracias a Dios por esta oportunidad de poder representar nuestro país, la familia y los valores, al acercarme al Papa y decirle que soy legisladora de la República Dominicana, este con alegría me sostuvo la mano y me dijo: “Dile a la República Dominicana que no estás sola yo estoy con ustedes” escribió en su cuenta de Instagram.

Gerónimo fue invitada a participar en Roma en un evento que reúne a legisladores de todo el mundo que tienen como agenda común desde sus curules estar a favor de la vida y apostar continuamente por fortalecer los valores familiares.

El evento se celebró el 26 y 29 de agosto en Roma, en este los legisladores intercambiaron ideas, experiencias opiniones y proyectos que se enfocan primordialmente en velar porque se mantenga la unión familiar, como eje de transformación de la sociedad.