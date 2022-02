Rita Moreno: "Marlon Brando era extraordinario de muchas maneras, pero era un tipo malo"

La actriz puertorriqueña Rita Moreno, a los 90 años de edad, no deja de asombrar. La ganadora de un Oscar en 1961 a la mejor actriz de reparto por la película West Side Story, de Robert Wise, tuvo una relación de ocho años de duración con el actor Marlon Brando, tiempo en el cual él le fue infiel en varias ocasiones y estuvo casado dos veces. A cambio y por despecho, ella mantuvo un romance con Elvis Presley.

La también actriz Jessica Chastain ha entrevistado a la artista puertorriqueña para la serie Actors on Actors de Variety, donde la veterana artista reconoció que el ganador del Oscar "era un tipo malo".

Ambos artistas se conocieron en el plató del filme Désirée, que sobre la vida de Napoleón se rodó en 1954. Allí mismo comenzó la relación que duró casi ocho años.

"Era emocionante estar con Marlon. ¡Dios mío era emocionante!", dijo la también ganadora ganadora de premios Globos de Oro, Emmy, Grammy y Tony, cuyo nombre real es Rosa Dolores Alverío.

"Él era extraordinario de muchas, muchas maneras, pero él era un tipo malo. Él era un tipo malo en lo que se refiere a las mujeres. ¡Yo era una persona tan diferente entonces!", se lamentó.

La anciana actriz confesó que hasta intentó suicidarse durante esa relación amorosa. Cuando él le mentía, ella le pedía que la mirara y él sonreía, dijo. "Yo podía leerlo como un libro y por eso él me amaba, y por eso él me maltrató de tantas maneras. Yo intenté terminar con mi vida tomando pastillas en su casa. Así fue que traté de hacerlo", reconoció.

Años después de su ruptura, los actores protagonizaron la película The Night of the Following Day (1969), de Hubert Cornfield. Cuenta Rita que Brando intentó convencerla de volver con él.

"Lo interesante es que él quería renovar la relación", dice. "Yo ya estaba casada. Tenía una hija hermosa, Fernanda. Él estaba listo para intentarlo de nuevo", recuerda. "Yo no quería eso, pero él sí. Creo que el perdió una gran parte de sí mismo. La parte buena de él, el buen Marlon que Rita amaba. Era muy complicado", concluyó.

Pronto hará un quinquenio de cuando, Moreno confesó a la revista People que Marlon Brando fue el hombre por quien sintió más atracción en toda su vida, y que ella guardaba una foto del actor de The Godfather en su habitación.

"Él fue un gran amor en mi vida", dijo sobre el histrión. Eso sí, aclaró que el gran amor de su vida fue su esposo, Leonard Gordon, con quien se casó en 1965.

El documental Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It, disponible en Netflix, habla de la vida de la actriz.